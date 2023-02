El exministro del Interior Willy Huerta se presentó este lunes 6 de febrero ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), donde comentó cuál fue su participación durante el golpe de Estado fallido que dio el vacado expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado.

Huerta Olivos contó que recibió una llamada del exmandatario para, quien le pidió información sobre las marchas que se iban a realizar en Lima el 7 de diciembre, mismo día del debate de la moción de vacancia en su contra.

Seguidamente, el exfuncionario dijo que tras hacer las coordinaciones con al Policía Nacional del Perú (PNP), acudió hasta Palacio de Gobierno, donde vio a la entonces jefa del gabinete, Betssy Chávez, junto a dos periodistas de TV Perú.

LEA TAMBIÉN: Marianella Ledesma evalúa postular a la Presidencia con el Partido Morado

“Cuando lo vi con la banda presidencial (a Pedro Castillo), con su terno y frente a una cámara, yo pensé que iba a hacer sus descargos ante las imputaciones que se venían realizando ese día y días anteriores, como siempre lo había hecho. Yo pensé que iba a hacer eso”, añadió.

En ese sentido, el exministro señaló que se paró a la izquierda de Castillo Terrones, mientras él daba el mensaje a la Nación y perpetraba el golpe de Estado. Frente a ello, dijo que casi entra en “shock”.

“Me paré al lado izquierdo y comenzó a dar su mensaje. En ese momento escucho que dice que va a decretar estado de excepción y cierre del Congreso. Me quedé totalmente sorprendido. Por qué hace esto, en qué momento dijo que iba a hacer esto, con quién ha coordinado. Nunca se ha tenido una coordinación, conversación. Nunca. Me quede sorprendido. Puedo decirlo -así se burlen, mofen-, entré casi en shock porque no era una situación normal”, relató.

LEA TAMBIÉN: Agroexportación se contrajo casi a la mitad debido a bloqueos la última semana de enero

Asimismo, Willy Huerta admitió que ha existido una conspiración en este caso, pero aseveró que el no sabía nada al respecto, por lo que no apoyó ni colaboró con ello.

“La verdad si ha habido conspiración sobre este acto reprochable, ilegal, los verdaderos conspiradores deben estar dando cuenta al país aquí, ante la justicia, pero ese no soy yo. Yo no sabía nada que esto iba a pasar. No he apoyado, no he colaborado, no sabía que iba a pasar esto. A mí me han perjudicado, me han involucrado”, sostuvo.

Como se recuerda, Huerta Olivos ha sido denunciado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración. Dicha acusación también alcanza a los exministros Betssy Chávez y a Roberto Sánchez Palomino.