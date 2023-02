Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) informó que está evaluando postular a la Presidencia de la República con el Partido Morado en las próximas elecciones generales.

La exmagistrada del TC señaló que la organización la ha invitado a ser una de las postulantes para el sillón presidencial, pero aseveró que aún está reflexionando sobre ello, teniendo en cuenta que el año pasado dejó de ser funcionaria de Estado.

“Lo estoy reflexionando y pensando. Toda mi vida he sido una funcionaria del Estado, recién he cesado en mis funciones el año pasado. Es una nueva labor y una nueva tarea que estoy reflexionando. Sí me han invitado, agradezco al Partido Morado, pero lo estoy reflexionando”, declaró diálogo con Exitosa.

Pese a que todavía no le ha brindando una respuesta al partido, Ledesma indicó que ve candidatear al puesto de mandataria como un reto. “Me agradan los retos y siempre he tenido una vocación de servicio”, dijo.

Por otro lado, se pronunció en contra del Gobierno de la jefa de Estado, Dina Boluarte, pues enfatizó en que asumió el cargo de manera legal en diciembre pasado, pero actualmente no cuenta con legitimidad por los fallecidos que ha dejado la crisis social.

“En el 2020, Manuel Merino ante los reclamos y dos fallecidos se fue. Acá vemos una explosión de mayor cobertura y no hay una respuesta de mayor profesionalismo al respecto. Dina Boluarte está deslegitimada para seguir en el cargo”, sotuvo.

Marianella Ledesma también acotó que cuando Boluarte Zegarra postuló en la plancha presidencial del exmandatario Pedro Castillo, ofrecía también una asamblea constituyente, pero ahora que ha asumido la sucesión presidencial ha cambiado de ideas.

“Dina Boluarte ofrecía la Asamblea Constituyente, pero cuando asumió el Gobierno se olvidó de eso y ahora enarbola otras ideas. Por eso, su grupo político ejerce su derecho a la protesta”, precisó.