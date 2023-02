Según el INEI, solo el 24% de profesionales peruanos cuenta con estudios de posgrado, aún por debajo de países vecinos como Chile y Colombia.

Para José Carrillo, vicepresidente de Alianza Estratégicas de la referida escuela de negocios norteamericana, el Perú está optando por la alternativa online en el extranjero, debido a que hay precios competitivos.

“ Para un peruano, estudiar una maestría presencial de dos años en el exterior cuesta entre US$ 120,000 y US$ 150,000, incluyendo la vivienda y el gasto educativo, pero si lo realiza de manera online el monto es cinco veces menos, debido a que los precios oscilan entre US$ 15,000 hasta US$ 30,000 ″, aseveró el experto.

Detalló que cada vez más peruanos se suman a los estudios virtuales. “Perú es el tercer país con más personas registrándose en nuestras maestrías, por detrás de México y Colombia. La maestría online es la forma inteligente de hacer un estudio de crecimiento hoy en día”, agregó.

Precisó que la minera Hochschild Mining de Perú está muy interesados que sus trabajadores tengan posibilidades de crecimiento con las maestrías.

Ventajas

Carrillo explicó que esta modalidad virtual tiene la ventaja que el profesional pueda realizar sus estudios, mientras sigue trabajando en el país donde se encuentra. “Además, puede aplicar diariamente los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de la maestría”, expresó.

Sostuvo que hoy l os profesionales que cuentan con maestrías pueden acceder a cargos gerenciales y salarios hasta 40% más altos que aquellos trabajadores que no tienen estudios de posgrado .

Añadió que, de acuerdo al último estudio que se realizó, el 55% de alumnos considera estudiar una maestría online en vez una tradicional presencial.

“La pandemia también aceleró y demostró que es posible aplicarse la metodología, además, es una forma de democratizar la educación y llegar a una mayor cantidad de alumnos”, acotó.

Maestrías más demandadas

Entre las maestrías más requeridas se encuentra la de administración de empresas, debido a que “les da un perfil diferenciador, y por ende mejora el sueldo. Lo ven como una herramienta para poder gerenciar de una manera integral diferentes equipos de trabajo y retos profesionales”, replicó.

Además, subrayó que hay una tendencia para los MBA con énfasis en analítica de big data. “También el tema de sostenibilidad viene ganando terreno, así como el manejo de metodologías ágiles para la gestión de proyectos. Cada vez más empresas quieren que sus trabajadores tengan estos conocimientos exponenciales”, dijo.

Requisitos para estudiar maestría online

Carrillo aseguró que para estudiar una maestría por la modalidad virtual en Westfield Business School los requisitos son: