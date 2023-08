A pocos días de la instalación de las comisiones ordinarias para el periodo 2023-2024, la bancada de Acción Popular (AP) entró en una crisis tras perder a cinco de sus miembros en menos de un día. De esta manera, la agrupación pasó de 15 a 10 integrantes y perderá la presidencia de una comisión.

Los legisladores Maricarmen Alva, Ilich López, Silvia Monteza, Pedro Martínez y Karol Paredes renunciaron, de manera irrevocable, a dicha bancada en rechazo a la designación de Darwin Espinoza, investigado por el Ministerio Público en el marco del caso ‘Los Niños’, en la vocería.

Alva fue la primera en dar un paso al costado en la bancada. A través de un oficio remitió al propio Espinoza, la también expresidenta del Congreso señaló que la representación acciopopulista en el Parlamento “nunca antes había tocado fondo” como en la actualidad.

Además, dijo que desde hace varios meses está en desacuerdo con la línea política y la dirección de la bancada.

“La elección del vocero titular para el periodo 2023-2024, encontrándose cuestionado y con serias denuncias que todos conocemos, me parece un total desacierto, que torna en inevitable mi permanencia en el grupo parlamentario”, se lee en el documento. Alva añadió que si bien renuncia a la bancada, continuará como militante de AP.

Horas después de conocerse la renuncia de Alva, López y Monteza le siguieron los pasos.

El también exvocero de la bancada, quien también es investigado en el caso ‘Los Niños’, consideró que el grupo debió tomar un rumbo de enmienda respecto a los errores y desaciertos que pudieran haberse cometido.

Además, dijo que en AP debieron alejarse de cualquier cuestionamiento, ello en aras de reivindicar la imagen de Fernando Belaúnde y su legado.

“Habiéndose realizado con fecha 7 de agosto la elección del nuevo vocero de la bancada, y considerando que la referida elección no ha sido acertada, planteé una reconsideración de la votación para que se lleve a cabo una nueva elección con la presencialidad y totalidad de los miembros de la misma, todo enmarcado dentro del debido procedimiento parlamentario; no obstante, aquello no sucedió”, cuestionó.

Por su parte, Monteza, quien en el periodo anterior se desempeñó como vicepresidenta del Parlamento, dijo que no comparte el resultado de la votación que dio como ganador a Espinoza debido “a la falta de legitimidad e idoneidad del legislador, quien no representa a la mayoría de colegas y, por el contrario, está cuestionado y tiene serias denuncias que son de conocimiento público”.

“La decisión tomada el día de ayer es incoherente con la dirección y los objetivos establecidos, por ello podría socavar la unidad y la consistencia del cuerpo legislativo”, indicó en su carta de dimisión.

Renunciaron de forma virtual, pero documentos aún no son entregados

Por la tarde, se conoció la renuncia de Martínez y Paredes, quienes hicieron público su decisión a través de las redes sociales; sin embargo, cuando el primero quiso entregar los documentos en la oficina de la vocería, el despacho se encontraba cerrado y nadie lo atendió.

En diálogo con Canal N, Martínez adelantó que posiblemente se vayan a dar más renuncias en la bancada a raíz del nombramiento de Espinoza.

Sin embargo, remarcó que en caso su colega decida renunciar a la vocería, estaría dispuesto a regresar al grupo parlamentario.

“Es un pedido por el mismo, por su familia. Vuelvo a repetir, (Darwin Espinoza) se está exponiendo a críticas, a censuras (...) si yo fuera él, de verdad renunciaría a todo, para que no sigan golpeando”, aseveró.

En su carta de dimisión, Paredes explicó que su decisión se debe a todos los hechos que se han venido conociendo a lo largo de este tiempo, que han demostrado un manejo parcializado e irrespetuoso en la bancada.

“La designación del vocero va más allá del cuidado de la imagen de la bancada, que por el accionar de muchos ya ha venido cada día a menos, y lejos de buscar la recuperación de la misma, de manera desacertada se pretende continuar con el desprestigio que ha terminado dañando a todos”, se lee en su escrito.

Los cuestionamientos hacia Espinoza

A lo largo de estos años en el Parlamento, Espinoza ha estado involucrado en diversas controversias.

En mayo pasado se salvó de ser suspendido por el Pleno del Congreso, que decidió archivar la denuncia constitucional que pesaba en su contra por el caso ‘Los Niños’; sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene pendiente de calificar otra denuncia que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de cuatro legisladores de AP, entre ellos, el mismo Espinoza.

Darwin Espinoza fue elegido vocero titular de la bancada de Acción Popular para el periodo 2023-2024

El Ministerio Público lo investiga, junto a otro grupo de legisladores, por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. De acuerdo a la hipótesis fiscal, Espinoza y otros congresistas habrían apoyado con sus votos al expresidente Pedro Castillo en el Parlamento a cambio de algunos puestos en las instituciones del Estado para allegados suyos.

El último domingo Panorama reveló que Espinoza habría gestionado una reunión en Sedapal para favorecer a Marka Group, empresa que asesoraba la hoy encarcelada Sada Goray.

El diálogo con el dominical, Francisco Dumler, expresidente del directorio de Sedapal, reveló que el 7 de enero de 2022, cuando Espinoza era presidente de la Comisión de Vivienda, llegó hasta las oficinas de Sedapal con Gisela Matzunaga Mendez, representante de la empresa de Goray.

La empresaria necesitaba que Sedapal habilite agua para un terreno en Chilca. Para conseguirlo realizó un pedido formal a la empresa estatal, pero al no obtener respuesta, recurrió a otros medios.

“Hasta donde yo recuerdo llegó el señor Darwin Espinoza con esta persona (Gisela Matzunaga) y se le atendió particularmente a él. Yo personalmente es la primera vez que la veía”, dijo Dumler a Panorama.

En un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, el acciopopulista Juan Carlos Mori exhortó a Espinoza que decline en el puesto. El parlamentario, quien fue elegido como presidente de la comisión de Producción, también invocó a Alva y López que reconsideren sus dimisiones a la bancada.

“Exhorto a la unidad de nuestra bancada, superando intereses individuales y primado el interés nacional”, se lee en el texto.

Al cierre de la edición, Espinoza no emitió ningún pronunciamiento.

