¿Cuál era la meta de inversión para el 2021? ¿Van a cumplirla?

Cuando se planteó a Fonafe las inversiones que se iban a realizar en 2021, la meta inicial fue de S/ 522 millones. Sin embargo, presentamos una meta modificada hace tres meses, que pide una ampliación de presupuesto. La meta modificada es de S/ 783 millones. La ejecución presupuestal a octubre es de 102% (sobre lo previsto a ese mes). Y, cerramos el año con ejecución al 100%.

¿Por qué se incrementó la meta?

Parte del efecto de la subida de la meta de inversión obedece a dos cosas: el mecanismo licitatorio que acelera las inversiones, la entrega de los proyectos (optaron por un mecanismo con Unops); y un cambio en la reclasificación de la retribución por inversión (RPI) de las concesiones: Huascacocha, Taboada, Chira y Provisur.

Sobre Unops, ¿cuántos proyectos ya se han licitado y cuántos están en agenda?

Ya lanzamos la primera licitación con Unops, que es el proyecto Rinconada Sector 300, que es este proyecto de S/ 1,200 millones, y que dará unas 75,000 conexiones en VES, VMT y SJM. Calculo que en las próximas semanas se empieza el inicio de obra. Además, antes de fin de año hay tres licitaciones medianas - grandes y para el primer trimestre del próximo año hay también tres licitaciones con Unops. Una es el esquema en Cieneguilla, hay otro proyecto en Comas – Collique, está por lanzarse el proyecto Comas - Independencia, otro proyecto grande en Ventanilla.

Inversión 2022

¿Cuál es la meta de inversión para el 2022?

El 2022, tal como está planteado, como meta inicial, tenemos una meta de inversión de S/ 1,107 millones. Con bastante razonabilidad, al margen de seguir en pandemia o no, lo vamos a lograr. ¿Por qué? Arrastra plata del proyecto Pachacútec, estás con Nueva Rinconada, con las nuevas licitaciones de Unops. Esa inversión rompe este círculo vicioso de que Sedapal no puede ejecutar más de S/ 500 millones.

¿En qué proyectos se sustenta?

Además de lo que comentaba, tenemos la reposición de las redes de la gerencia de servicios sur, son como S/ 56 millones. Todo este paquete por la Línea 2 del Metro y el ramal Faucett, que son S/ 61 millones. Tenemos todo este pago de concesiones de proyectos por S/ 205 millones (Huascacocha, PTAR Taboada, PTAR Chira y Provisur), rehabilitación de redes primarias de alcantarillado por S/ 53 millones, y temas de maquinaria, equipos, adaptación de infraestructuras.

Tarifa del servicio

Con dicha meta de inversión, así como las futuras, ¿qué se ha planteado a Sunass sobre las tarifas?

Nuestro plan quinquenal estaba previsto para 2021 - 2026. Eso fue admitido a trámite en Sunass en el 2019. Pero por efectos de la pandemia, lo que en buen romance ha hecho la Sunass es postergar el diseño tarifario. Qué tiene esa propuesta de quinquenio regulatorio: fórmulas tarifarias y metas de gestión del servicio de agua potable y alcantarillado.

Pero la matriz, para la Sunass, no solo son los proyectos de inversión, tiene que ver con mantener la calidad de agua, ampliar cobertura, evitar pérdidas, entre otros. Y el segundo factor son los costos máximos para determinación de precio de servicios colaterales y la tarifa de servicio de monitoreo y uso de agua subterránea.

¿A cuánto podría subir la tarifa?

Más o menos el incremento tarifario, que es lo que está escrito en nuestro plan y falta que apruebe Sunass, es que a partir del tercer año regulatorio, que es el 2023, el incremento sería algo así como 6% (agua y alcantarillado), pero solo si logramos las metas de inversión.

Cobertura

¿Cómo avanzan en el cierre de brechas de servicios de saneamiento?

Entregamos a la capital un stock de proyectos con los que al 2026 la brecha de cobertura se reduciría 3 a 4 puntos porcentuales (cobertura subiría a 97%). Hoy la cobertura es de 93%, pero en términos absolutos, ese 7% restante representa a 800 mil pobladores que todavía no tienen conexión domiciliaria, que se le sigue repartiendo por cisternas.

¿Es posible lograr un 100%?

¿Por qué no llegamos a 100%? No es un problema de plata, sino de planificación de ciudad. Es cierto que Sedapal recién cerrará la brecha en 2030, pero hay una explicación. En 1990 éramos 5.5 millones limeños, hoy somos más de 11 millones; y al 2030 vamos a ser 13.5 millones, más o menos. ¿Hay alguien que me pueda decir dónde se van a ubicar esos 2.5 millones más? ¿En qué sitio van a estar? No, y eso es tema de planificación urbana.

San Juan de Lurigancho

¿Entregarán este mes la solución definitiva al colector Canto Grande en SJL?

Este nuevo tubo es puesto en operación antes de que termine este mes de noviembre. Tanto es así que hemos puesto en la web de Sedapal el contómetro de cuántos días quedan para entregar la obra.

¿Las familias afectadas por el aniego lograron cobrar los seguros?

En el 2019, se registraron 241 viviendas afectadas, las cuales se compensaron debidamente. Y en el del 4 de setiembre, hubo 10 afectados en la avenida Próceres, más que viviendas fueron negocios, ya lograron ser compensados. Pero hemos acudido al defensor del pueblo para que constate la compensación.

Dos nuevas herramientas ante desastres naturales

El presidente de Sedapal, Francisco Dumler, comentó que -a través de una cooperación técnica no reembolsable con el BID- se tiene una herramienta llamada HydroBID, que haciendo uso de algoritmos de inteligencia artificial para el análisis de Big Data proveniente de los modelos hidrológicos de agua superficial, subterránea y de la red de estaciones hidrometeorológicas, permite la actualización de balances hídricos en las cuencas de interés, y contar con nuevas simulaciones para analizar diferentes escenarios de cambio de oferta y demanda de agua.

Con ello se podrán tomar mejores decisiones al respecto, comentó Dumler, considerando que la data con la que contará el software no solo será la de Sedapal, sino de la Autoridad Nacional de Agua y Senamhi.

A eso se sumará otra herramienta que está en elaboración con Cosude, quienes han puesto unos US$ 800 mil, para desarrollar esta nueva herramienta que se llama modelamiento de intervención ante grave riesgo sísmico en la ciudad de Lima.