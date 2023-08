En noviembre de 2022, Cuarto Poder emitió un reportaje en el que denunció que la congresista Hilda Portero (Acción Popular) habría facilitado la designación de su yerno, Johan Jaime Rodríguez, en el cargo de director general de la Oficina General de Atención al Cliente del Ministerio de la Producción (Produce), donde se matuvo de marzo a octubre del referido año.

En esta ocasión, el dominical reveló una serie de testimonios de los investigados a la Fiscalía, que indicarían que el parlamentario acciopopulista Ilich López, sindicado como uno de ‘Los Niños’, también estaría inmerso en este caso.

“Quiero precisar que, a raíz de esta problemática, he realizado mis averiguaciones del caso y me he enterado de que, quien había pedido el CV de Johan Jaime había sido el congresista Ilich Fredy López Ureña, luego de ello le habían llamado de Secretaría General del Ministerio de la Producción”, dijo Portero al Ministerio Público, según el programa.

Por su parte, Jaime declaró que, entre la segunda y tercera semana de enero 2022, se encontró de casualidad con el congresista López en la puerta de la casa de Portero en Chiclayo. Relató que el congresista le preguntó sobre el paradero de Hilda Portero, además de consultarle si estaba trabajando en ese momento.

“Le respondí que era de profesión psicólogo y que en ese momento no estaba trabajando y me pregunta si tenía experiencia en el sector público, a lo que respondí que sí había trabajado en el ministerio del interior, preguntándome si estaría dispuesto a que me invite a trabajar, pidiéndome mi CV, a lo que le respondí que sí me gustaría trabajar en el Estado y le pasé mi CV de forma virtual al número que me había dado el señor Ilich López” precisó Jaime a la Fiscalía.

Por su lado, López admitió al Ministerio Público que acudió al domicilio de su colega de bancada, pero aseguró no conocer a Johan Jaime Rodríguez y no haberlo recomendado para ningún cargo en el Estado.

“En relación con la manifestación entregada por mi abogado presumo que se trata del señor Jaime Rodríguez por quien se me pregunta. Debo precisar que no conozco, no tengo ningún tipo de familiaridad, ni antes ni después del mencionado almuerzo con el señor Jaime Rodríguez y que tampoco lo he recomendado, ni sugerido para ningún tipo de cargo, ni en el sector público ni en el privado”, dijo el legislador.

Más puestos en el Estado

Asimismo, Cuarto Poder detalló que Hilda Portero también mencionó ante los fiscales que el congresista Elvis Vergara, otro de ‘Los Niños’, la llamó a su despacho en setiembre de 2021 y preguntó si conocía a un “profesional A1″ indicándole que de la Presidencia de la República estaban solicitando personal.

De acuerdo a Portero, el pasado 14 de setiembre de 2021, Vergara convocó a la bancada acciopopulista a una reunión de emergencia en Palacio de Gobierno donde, además, iban a evaluar a los “profesionales A1″ propuestos por los congresistas.

