El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Tony Jansen Valverde Victoriano (20), alias ‘Pequeño J’, en el marco del pedido de extradición pasiva solicitado por Argentina, donde es señalado como autor intelectual del asesinato de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) , un caso que conmocionó al distrito bonaerense de La Matanza.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, a cargo del magistrado Christian Chumpitaz, quien determinó que existían suficientes elementos de convicción para ordenar su internamiento en el penal de Cañete .

“Por estas consideraciones se resuelve. Primero, decretar la prisión preventiva con fines de extradición pasiva del ciudadano Tony Jansen Valverde Victoriano (20), con lugar de nacimiento en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, departamento La Libertad”, remarcó el juez Chumpitaz Pariona.

Según el juez, el peligro de fuga es evidente debido a que la pena que se le podría imponer en Argentina oscila entre 15 y 35 años de prisión y el delito también es sancionado por la legislación peruana.

En la audiencia, el representante del Ministerio Público argumentó que la defensa no acreditó pruebas sólidas de arraigo que permitan al investigado enfrentar el proceso en libertad. Asimismo, recalcó que sobre Valverde pesa una notificación de alerta roja emitida por Interpol.

#Último. Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca ordena nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra Tony Valverde Victoriano, por el presunto delito de homicidio agravado de tres mujeres en Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/BS3Vjz5yuy — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 3, 2025

Por su parte, la defensa del acusado alegó su inocencia y pidió al juez aplicar el principio de humanidad, asegurando que se trata de “un joven sin madurez de vida”.

No obstante, el magistrado rechazó este pedido y subrayó que la prisión preventiva responde también a la reciprocidad con la República Argentina, desde donde deberá enviarse la documentación correspondiente para concretar la extradición.