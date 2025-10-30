Efectivos PNP y serenos participaron en demolición de la vivienda de Acuña Peralta, quien negó que se trate de una invasión del terreno público. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Redacción Gestión
“Nadie está por encima de la ley”, mencionaron desde la Municipalidad de Surco, tras conocerse que en la madrugada de este 30 de octubre se realizó la

Tras la intervención, se colocaron muretes que “marcan el espacio que corresponde a los surcanos”. (Surco).

Trabajadores municipales y efectivos de la Policía Nacional del Perú y Serenazgo de Surco participaron en el operativo, y a pesar de algunos impedimentos para demoler la vivienda de la legisladora María Acuña, se logró el objetivo.

Según el alcalde Carlos Bruce, parte del domicilio de María Acuña está en proceso judicial y no se puede tumbar porque puede afectarse su espacio de construcción legal. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
Carlos Bruce reiteró que “entrarán por la fuerza” en caso otros vecinos que incurran en la misma infracción no cedan parte de sus terrenos para recuperar el espacio público.

Según un reportaje de Cuarto Poder, la vivienda de María Acuña invadió cerca de 118 metros cuadrados del espacio público, lo que devino en un acta de fiscalización y una infracción contra la firma Inmobiliaria Los Alizos EIRL, titular registral de dicho predio.

“No es invasión, como les vuelvo a repetir, es un acuerdo del anterior dueño y de todos los vecinos de los parques 18 y 17 de Surco que se pusieran de acuerdo con eso”, alegó en su momento María Acuña.

