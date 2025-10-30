“Nadie está por encima de la ley”, mencionaron desde la Municipalidad de Surco, tras conocerse que en la madrugada de este 30 de octubre se realizó la demolición de parte de la vivienda de la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso), como parte de un plan de recuperación de espacios públicos.

Tras la intervención, se colocaron muretes que “marcan el espacio que corresponde a los surcanos”. Cabe añadir que el domicilio en cuestión ocupada parte del terreno público en la urbanización Los Álamos (Surco).

Trabajadores municipales y efectivos de la Policía Nacional del Perú y Serenazgo de Surco participaron en el operativo, y a pesar de algunos impedimentos para demoler la vivienda de la legisladora María Acuña, se logró el objetivo.

“Lo que queda de la construcción está en proceso judicial (...) porque si demolemos también se cae la parte legal de ella. Pero el terreno, ya lo hemos recuperado”, contó Carlos Bruce, alcalde de Surco.

Según el alcalde Carlos Bruce, parte del domicilio de María Acuña está en proceso judicial y no se puede tumbar porque puede afectarse su espacio de construcción legal. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec

Carlos Bruce reiteró que “entrarán por la fuerza” en caso otros vecinos que incurran en la misma infracción no cedan parte de sus terrenos para recuperar el espacio público.

Según un reportaje de Cuarto Poder, la vivienda de María Acuña invadió cerca de 118 metros cuadrados del espacio público, lo que devino en un acta de fiscalización y una infracción contra la firma Inmobiliaria Los Alizos EIRL, titular registral de dicho predio.

“No es invasión, como les vuelvo a repetir, es un acuerdo del anterior dueño y de todos los vecinos de los parques 18 y 17 de Surco que se pusieran de acuerdo con eso”, alegó en su momento María Acuña.