El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que hasta el lunes 7 de septiembre se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva del país, junto con descenso de la temperatura diurna y vientos moderados a fuertes por el noveno friaje del año.

Según alertó la entidad, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta aproximadamente 45 km/h. Los departamentos que podrían verse afectados por las precipitaciones son Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali.

Asimismo, mientras duren las lluvias, las temperaturas máximas en la selva sur rondarían los 24 °C. El fenómeno también traerá nubosidad, lluvias y ráfagas de viento de cerca de 50 km/h. En esta alerta, las regiones de Cusco, Madre de Dios y Puno se encuentran en alerta por estas condiciones meteorológicas.

Por otro lado, la entidad indicó que también bajará la temperatura nocturna en la selva, lo que generará sensación de frío y ráfagas de viento.

El Senamhi reportó en Puerto Maldonado, Madre de Dios, una caída marcada de la temperatura hasta los 19 °C, además de tormentas y ráfagas de viento de hasta 37 km/h.

El noveno friaje también incrementará la velocidad del viento, con intensidad de moderada a fuerte y ráfagas que podrían superar los 55 km/h. Mientras dure la alerta, se estiman vientos de hasta 40 km/h en la selva central y de cerca de 45 km/h en la selva sur. Las regiones de Cusco, Madre de Dios, Puno y Ucayali son los departamentos que podrían resultar afectados por los vientos.