Lluvias y vientos de moderados a fuertes se presentarán en la selva debido al noveno friaje. Foto: América Noticias
Lluvias y vientos de moderados a fuertes se presentarán en la selva debido al noveno friaje. Foto: América Noticias
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Redacción Gestión
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, junto con descenso de la temperatura diurna y vientos moderados a fuertes por el noveno friaje del año.

Los departamentos que podrían verse afectados por las precipitaciones son Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali.

Asimismo, mientras duren las lluvias, las temperaturas máximas en la selva sur rondarían los 24 °C. El fenómeno también traerá nubosidad, lluvias y ráfagas de viento de cerca de 50 km/h. En esta alerta, las regiones de Cusco, Madre de Dios y Puno se encuentran en alerta por estas condiciones meteorológicas.

Por otro lado, la entidad indicó que también bajará la temperatura nocturna en la selva, lo que generará sensación de frío y ráfagas de viento.

El Senamhi reportó en Puerto Maldonado, Madre de Dios, una caída marcada de la temperatura hasta los 19 °C, además de tormentas y ráfagas de viento de hasta 37 km/h.

El noveno friaje también incrementará la velocidad del viento, con intensidad de moderada a fuerte y ráfagas que podrían superar los 55 km/h. Mientras dure la alerta, se estiman vientos de hasta 40 km/h en la selva central y de cerca de 45 km/h en la selva sur. .

El Senamhi alertó que se presentarán lluvias, tormentas eléctricas, descenso de temperatura y vientos de más de 55 km/h en la selva peruana. (Foto: Andina)
El Senamhi alertó que se presentarán lluvias, tormentas eléctricas, descenso de temperatura y vientos de más de 55 km/h en la selva peruana. (Foto: Andina)

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