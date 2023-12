El Senamhi informó sobre el impacto de la variación del clima en todo el país debido al Fenómeno El Niño. Wilmer Llano, ingeniero de Agrometeorologia de la institución, dijo a Gestión que, zonas serían las afectadas por lluvias y altas temperaturas.

Sobre los intensas lluvias figuran la sierra de Piura, la parte norte de Lambayeque y Tumbes. También se encuentran algunas zonas de San Martín, Junín, Pasco, Huánuco y selva de Cusco , donde el café, cacao, banano, maíz amarillo duro se verían afectados, indicó el vocero de la institución adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam).

“Si hablamos de precipitaciones en costa central y principalmente norte en Lambayeque y Piura se han presentado por encima de sus valores normales, y se prevé que para diciembre-enero van a continuar estas lluvias , e inclusive pueden aumentar ”, comentó Llano del Senamhi.

“Lo mismo ha ocurrido en la sierra norte occidental. Hablamos de Cajamarca y Piura que también se han registrado precipitaciones por encima de sus valores normales, y eso ha favorecido el inicio de la campaña agrícola 2023 y 2024 ″, agregó.

Respecto a las condiciones cálidas , en la costa central y norte se registran altas temperaturas lo que afectaría el cultivo del palto , y en la sierra norte, centro y sur se han presentado por encima de su valor normal.

“Si nos vamos a la parte del altiplano, en Puno entre la quincena de diciembre y enero se van a presentar lluvias lo que favorecerá cultivos. Las condiciones serán favorables para que la campaña inicie de forma adecuada″, dijo. No obstante, el ingeniero de Agrometeorologia explicó que hay otro panorama de escasez de lluvias en otras regiones.

“En la sierra sur occidental que es la sierra de Arequipa , Moquegua y Tacna se ha tenido un déficit de precipitaciones en el último mes . Por ejemplo, en Tacna uno de los cultivos que predomina es la aceituna, pero ahora el proceso de polinización del olivo se ha visto afectado”, añadió Llano.

¿Qué plagas aparecerán ante el variado clima y qué productos se verán afectados?

El Senamhi indicó que el Fenómeno El Niño costero está bajando sus probabilidades de intensidad por lo que ahora se habla de una magnitud moderada. Sin embargo, dijo que el variante clima en todo el país continuaría y tendría influencia de El Niño global.

Recordó que, por ejemplo, los cambios de temperatura facilitan la incidencia de plagas, entre las que figuran:

Royal del café.

Moniliasis del cacao.

Cercospora.

Pudrición de mazorcas, cacao y palta.

Antracnosis en el mango.

De esta manera, el ingeniero de Agrometeorologia insistió que los productos que serían golpeados por diferentes por la variación del clima son el cacao, babano, palta, mango, maíz, café y el olivo. Se suma el arándano, (que crece en la costa central que es Cañete, Barranca, Virú, Chao y Trujillo en La Libertad y Lambayeque), y que las temperaturas cálidas no permitieron que la fruta se desarrolle de manera adecuada.

Ica beneficiada con el Fenómeno El Niño

Eduardo Ojeda, presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Ica, informó que el clima variado, producto del Fenómeno El Niño costero, no afectó al producto estrella de la región que es la uva de mesa, sino por el contrario ha provocado que se adelante la cosecha de este fruto y reporten una “buena” producción.

“Nosotros estamos en una ubicación super privilegiada donde no habido exceso de agua como ha sucedido en el norte o la sequía que hubo por el sur. Los cambios bruscos no han permitido tener un buen color de uva, que es parte de la calidad de este producto para la exportación. No obstante, este es un buen año para los que han sembrado uva”, señaló a Gestión. Agregó que el tema del color del producto enviado a otros países solo cambia en presencial, pero no en el sabor.

La explicado por Ojeda Dávila está en sintonía con Alejandro Cabrera, gerente general de la asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (Provid), quien a finales de noviembre pasado, señaló que la región Ica, hasta la semana 46 de la campaña de exportación de uva de mesa 2023-2024, exportó más de 2 millones de cajas de 8.2 kg de uvas. Esto significó un incremento de 511% en comparación a la misma semana acumulada de la temporada 2022-2023 .

El incremento en las exportaciones de uva de mesa a mer.cados internacionales se atribuye al adelanto en la producción (Foto: GEC)

Piura, frutos orgánicos golpeados por el clima

El presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Piura, Javier Bereche Álvarez, señaló que la actividad productiva más afectada por el Fenómeno El Niño global es la agricultura, lo que ha provocado que algunos productos de la región como el limón y el mango reporten producciones incompletas.

En diálogo con Gestión indicó la caída en las producciones de los siguientes productos durante la primera mitad del año y por ahora se va recuperando de forma progresiva:

PRODUCTOS % DE CAÍDA Limón -90% de producción Mango -90% de producción Algodón pima -80% de producción Uva de mesa -30% de producción Banano orgánico -40% de producción Palto -90% de producción Arándano -30% de producción

“La floración nunca se dio en mango. En vez de crecer más flores, crecieron más hojas, entonces nunca hubo fruto. Entonces, a la fecha, las zonas que han tenido algo de humedad, muy pegados a Lima como Chimbote, Tarma y Huarmey pueden que tengan mango, pero Piura no habido floración. Lima no ha producido la totalidad de producción de mangos, solo 10%. Las frutas orgánicas enviamos a cerca de 60 países, entre los que figuran Estados Unidos, China y los que pertenecen a la Unión Europea”, indicó Bereche Álvarez.

Pese a esta situación, el líder del gremio dijo que tienen una proyección positiva para el próximo año y crecer en agroexportación . “Pensamos que, a partir, del segundo trimestre se podría ver una mejora en algunos productos, siempre y cuando las lluvias sean moderadas, y que el clima permita floraciones”

Un panorama contrario es que las precipitaciones en Piura han aportado a la crianza de caprinos en esta región del norte, comentó.

En otro momento, Javier Bereche hizo tres pedidos al Gobierno y al Congreso en el marco de la emergencia en relación a la agricultura en el caso de Piura. El primero trata de que los agricultores afectados con este Fenómeno El Niño tengan una prórroga entre 6 u 8 meses para pagar los créditos .

El segundo es que los dedicados al agro sean beneficiados con fondos “baratos y con plazos razonables” para que puedan trabajar sus tierras para la temporada del próximo año.

[...] Esto no es solo agricultura familiar o pequeño agricultor La agroexportación en la región da trabajo en planilla a 85 mil piuranos. De esta cifra no habido trabajo para alrededor de 35 mil porque no habido mango, el algodón, el palto, entre otros”.

Y un tercer pedido que se plantee la nueva ley de fomento agrario para atraer inversiones nacionales y de otros países. “Aprovechando las emergencias por El Niño y el agro en el Perú, ponga sobre la mesa este tema porque luego de 26 años este [2023] es uno de los peores años para la agricultura”.

Piura reportó la caída en las producciones en diferentes productos orgánicos durante la primera mitad de este 2023 debido a la variabilidad del clima. (Foto: Andina)

Maíz, plátano y cacao más afectados en Madre de Dios

“Tengo casi 20 años trabajando en esta área y nunca hemos visto estos cambios tan bruscos del clima. Han habido inundaciones y tormentas tropicales, pero este año ha sido inusual los fuertes vientos y friajes”, señaló Carlos Ortega, director regional de Agricultura del Gobierno Regional de Madre de Dios.

El funcionario indicó, en diálogo con Gestión, que durante este año los cultivos y la crianza de animales han sido afectados por la variabilidad del clima. Comentó que se ha reportado bajas temperaturas de mayo a junio, altas temperaturas de julio a octubre y los meses restantes la región es afectada por fuertes lluvias.

De acuerdo con el representante del Gobierno Regional de Madre de Dios un aproximado de las pérdidas de hectáreas de agosto a setiembre de este año está distribuido de esta manera:

PRODUCTOS HECTÁREAS PERDIDAS Plátano 193 Cacao 90 Cítricos 41 Piña 83 Maíz 270 Yuca 139 Palto 10

“Esto afecta a la economía de los agricultores y está comprometiendo a la campaña 2023-2024. Quiere decir que el próximo año vamos a tener una disminución de productos en la región y para ofrecer al interior del país como Cusco, Arequipa, Juliaca (Puno), Lima, y otros”, dijo.

De acuerdo con Ortega Molleda para el 2024 se registrará caída de producción del plátano . “Entre 400 a 600 productores han sido afectados en la provincia de Tambopata. El producto que más sale de Madre de Dios es el plátano en todas sus variedades. Entonces, habrá escasez de este producto para la próxima campaña ”, advirtió.

Señaló que agricultores de la provincia de Tahuamanu también reportan pérdidas de sus cultivos de maíz que son usados para la crianza de animales menores.

A nivel de exportación, el ingeniero Ortega explicó que los productos estrella de Madre de Dios son las castañas y las nueces con sus derivados. Estos productos, mencionó, también registran problemas para su crecimiento en los bosques, pero aclaró que, el impacto del clima en estos frutos es a menor escala.

Detalló, además, que el copoazú- también producto de exportación- no sufrió alteraciones por el clima.

Asimismo dijo que el clima variable ha provocado la pérdida de 7,290 hectáreas de pasto en lo que va del año, lo afectó principalmente la crianza de ganado vacuno. “Los ganados no se han desarrollado normalmente. Ha provocado que disminuya la oferta de carne en los mercados. La carne roja está ingresando de Cusco y Puno, y hace competencia a ganaderos de la región. También está ingresando el producto de Brasil y Bolivia. Asimismo hay poca producción de leche”.

Ortega mencionó que los agricultores reciben apoyo a través del Seguro Agrario Catastrófico y FertiAgro. Agregó que debido al estrés hídrico que también atraviesa la región, el Midagri se comprometió en elaborar, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), un estudio hidrobiológico. En cuanto al tema sanitario, agregó que se han incrementado las plagas gusano cachudo en la yuca y erwinia en el plátano.

El plátano de Madre de Dios reportó caída de producción por lo que la demanda en regiones al interior del Perú se verán afectadas. (Foto: Andina)

Llueve en Puno, pero no es todas las zonas

La región de Puno el factor climático se vio reflejado en la escasez de lluvias. No obstante, a partir de la quincena de noviembre, en plena temporada de siembra, las precipitaciones se reportan nuevamente, lo que permite una esperanza a los agricultores de cara a la campaña agrícola de 2023-2024.

Germán Cutipa, director de Estadística e Informática de la Dirección Regional Agraria (DRA) de Puno, informó a Gestión que la presencia de precipitaciones se “está normalizando las siembras”.

“Seguramente ya se va a normalizar la campaña agrícola. Estamos viendo el panorama bueno para la realización de siembras en el altiplano puneño [...] Los productores ya están realizando la siembra respectivas en estos días”, acotó.

Y es que, Puno en el último trimestre, trata de cumplir con el calendario de siembra. Inician con granos y tubérculos (especialmente papa) desde octubre hasta noviembre) y en diciembre se dedican al forraje.

En esa línea, explicó que, según el cronograma, se comenzó con la siembra de quinua, cebada, cañihua, habas y trigo. “En lo que respecta valles interandinos, por ejemplo, en Carabaya y Sandia ahí está normal la siembra. Ahí se ha sembrado el maíz, papa, oca y olluco. Ahí está normal”, remarcó Cutipa.

Por su parte, Wilmer Llano, ingeniero de Agrometeorologia del Senamhi, coincidió en señalar que las lluvias ya se reportan en la región del altiplano. “ Estas lluvias en Puno se han dado en el departamento, pero hay zonas que están con escasez entonces no podemos generalizar porque de ser una zona agrícola también es ganadera, y esta depende de los pastos naturales y esa es la dificultad que está teniendo ”, dijo.

Ganaderos y agricultores son afectados con el descenso del nivel de las aguas del lago Titicaca. (Foto: AFP)

