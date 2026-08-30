Ignacio Buse se enfrentará ante Marcos Giron en el US Open. | Foto: @winstonsalemopen
Ignacio Buse se enfrentará ante Marcos Giron en el US Open. | Foto: @winstonsalemopen
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Redacción Gestión
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en la primera ronda del último Grand Slam de la temporada, el US Open 2026.

Buse llegará al torneo como cabeza de serie número 32, luego de que cuatro jugadores mejor ubicados en el ranking se retiraran y le permitieran ingresar entre los preclasificados.

Dicho encuentro se disputará el 01 de septiembre a las 15:30 horas (Hora de Perú) / 16:30 (hora local de Nueva York). El set podrá verse por ESPN y la plataforma Disney+ Premium para toda Latinoamérica.

El tenista peruano se ubica alrededor del puesto 34 del ranking ATP, mientras que Giron está en el puesto 78. Por ello, el estadounidense será su primer rival en un cuadro más favorable.

Asimismo, será la segunda vez en el año que Buse dispute un Grand Slam como cabeza de serie, tras haber tenido esa condición en Wimbledon 2026.

El peruano logró una victoria tras remontar un partido muy ajustado.

Giron ganó el primer set por 6-3, pero Buse respondió con un 7-5 en el segundo. Finalmente, el peruano se impuso en el tie-break del tercer set por 10-8, con marcador global de 3-6, 7-5 y 7-6(8).

Ese triunfo previo permitirá a Buse conocer mejor las características de Giron, aunque el nuevo partido se jugará sobre pista dura en Flushing Meadows.

El duelo despierta expectativas debido a que ambos ya jugaron este año, donde Buse ganó el encuentro. (Foto: Getty Images)
El duelo despierta expectativas debido a que ambos ya jugaron este año, donde Buse ganó el encuentro. (Foto: Getty Images)

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