Ignacio Buse festeja un nuevo título en una temporada inolvidable (Foto: @WSOpen2026)
Ignacio Buse festeja un nuevo título en una temporada inolvidable (Foto: @WSOpen2026)
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Redacción Gestión
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.Buse, de 22 años y en el puesto 36 del ranking mundial, se convierte junto a Jaime Yzaga en el segundo peruano en ganar un título en cancha dura en la era abierta.“Me siento increíble, gracias a los aficionados peruanos que son muy especiales”, dijo Buse al finalizar el partido.“Es algo muy especial porque con mi equipo trabajamos muy fuerte y pasamos por batallas muy complicadas. También quiero felicitar a Arthur y su equipo, hacen un gran trabajo”.

Tres quiebres consecutivos, el primero para definir el set con su raqueta y dos más para abrir una ventaja de 3-0 en la segunda manga, marcaron el camino a la victoria del sudamericano.

En su primera final de ATP, Ferry no bajó los brazos y logró recuperar uno de los quiebres, aunque Buse se mantuvo fiel a su estrategia: sólido en defensa, esperó a que la agresividad de su oponente terminara por traicionarlo.

“Quiero agradecer a mi equipo, hoy no pudo ser el día pero hemos tenido un gran año y espero que podamos cerrar fuerte”, mencionó Fery.

Perú es clave

“Tengo que hablar en español. Agradecer a toda la gente de Perú. Sitio donde voy, sitio donde hay siempre peruanos. Que se escuche en todo el mundo: ¡El Perú es clave!”, dijo el tenista peruano, provocando una gran reacción entre los aficionados presentes.

Cuando el reloj marcaba una hora y diez minutos de juego, y en su tercera pelota de campeonato, se levantaron las banderas de Perú en las gradas sentenciando uno de los grandes momentos del tenis peruano en el 2026.

“¡Vamos, Perú!”: la celebración de Ignacio Buse con los hinchas peruanos tras salir campeón
“¡Vamos, Perú!”: la celebración de Ignacio Buse con los hinchas peruanos tras salir campeón

“La mejor hinchada del mundo, contigo Perú”, se leía en una de las banderas que orgullosamente mostraron los aficionados a la transmisión internacional.

Pese a la derrota, Ferry iniciará la próxima semana en el puesto 33 del ranking, lo que marca para él un nuevo récord personal.

Buse es el segundo latinoamericano en coronarse en Winston-Salem en los últimos cuatro años, después del triunfo del argentino Sebastián Báez sobre el checo Jiri Lehecka en la final del 2023.

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