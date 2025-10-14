DNI. (Foto: GEC)
Por ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), comunicó que sus sedes principales en Lima Metropolitana y en regiones atenderán hasta las 11:59 p.m.

El asesor de la Jefatura Nacional del Reniec, Iván Torres Chávez, indicó a que las sedes con mayor capacidad que se encuentran en Lima atenderán hasta la medianoche de mañana 14 de octubre para facilitar el trámite a las personas.

Además, no tendrán que desplazarse de un distrito a otro o incluso viajar al interior del país para emitir su voto.

LEA TAMBIÉN: DNI electrónico 3.0: Conoce las sedes donde puedes tramitarlo con descuento

"Supongamos que una persona vivía en Huancayo, pero se mudó a Lima. No hizo la actualización respectiva y el día de las elecciones tendrá que viajar a Huancayo para que pueda emitir su voto. Esto es uno de los miles de casos que podría suceder si las personas no se acercan a brindar su información actualizada mañana que es el último día“, indicó.

También subrayó que en las últimas elecciones municipales, aproximadamente 50 mil domicilios fueron corregidos en los DNI.

"Esto significa colocar el domicilio anterior que declaró el ciudadano. Modificar estos datos es un proceso amplio, pero que se hace porque se busca tener la información más clara posible“, dijo Torres Chávez.

Sedes

  • 1. Av. Nicolás de Piérola N.° 545, costado del exhotel Crillón, a media cuadra de la av. Tacna
  • 2. Av. Ernesto Diez Canseco 230, Miraflores 15074
  • 3. Av. San Luis 1673, San Borja 15021
  • 4. Ca. Los Andes 486, Independencia 15311
  • 5. Jr. Talara 130 - Jesús María

También en regiones:

El Reniec dispuso asimismo que, en regiones, atenderán las siguientes oficinas:

27 millones de peruanos aptos para votar

Para las elecciones presidenciales de 2026, dijo que el Reniec identificó que 27 millones de peruanos están habilitados para votar, pero que aún existe un grupo considerable que necesita actualizar sus datos.

En esa línea, informó que cerca de 100 mil jóvenes continúan portando el DNI amarillo de menor de edad, pese a ser ya mayores de edad.

Trámites de DNI electrónico por primera vez

Para quienes obtengan el DNI electrónico 3.0 por primera vez, el precio es de S/ 30 en caso de los adultos y de S/ 16 en el caso de los menores de edad, y deben acercarse presencialmente a una oficina del Reniec.

Para quienes ya cuenten con DNIe y requieran tramitar renovación el costo es S/ 41 (código 00525) y para los que deseen un duplicado el costo será 33 (código 00522). Ambos sin necesidad de acudir a una oficina.

