Miles de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ya se preparan para el octavo retiro 2025, proceso que cuenta con un cronograma oficial establecido por número de DNI. Sin embargo, una de las dudas más comunes es qué ocurre si no presentas tu solicitud en la fecha exacta que aparece en ese calendario.

¿Pierdo el derecho si no sigo el cronograma?

La respuesta es no. El cronograma por número de DNI se aplica únicamente para ordenar el registro de solicitudes y evitar la congestión en las plataformas digitales de cada AFP. Es decir, si no alcanzaste a enviar tu pedido en el día asignado, no pierdes el derecho al retiro.

¿Qué opción tengo si no lo hago en mi fecha?

Después de culminado el cronograma, las AFP habilitan un plazo libre adicional durante el cual cualquier afiliado, sin importar su número de DNI, puede ingresar la solicitud. Este periodo es la última oportunidad para completar el trámite y garantizar el acceso al dinero.

¿Hasta cuándo puedo presentar la solicitud?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y cada administradora informan el plazo final para presentar solicitudes. Es clave tener presente que, pasado ese límite, ya no será posible acceder al retiro, incluso si cumples con todos los requisitos.