El octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) representa una nueva oportunidad para que los afiliados accedan a un retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a un monto total de S/ 21.400 de sus cuentas individuales, el cual podrá ser solicitado durante lo que resta del año en curso. Esta medida extraordinaria, que ha sido aprobada por el Pleno del Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, tiene como principal objetivo proporcionar un apoyo económico puntual a miles de peruanos, especialmente a aquellos en situaciones de dificultad, emergencia o necesidad financiera. Asimismo, esta medida busca generar un respiro en la economía de los afiliados, permitiendo el acceso a una parte significativa de sus ahorros previsionales bajo un marco legal que garantiza la transparencia y seguridad en el proceso.

A continuación, presentamos una guía práctica, detallada y basada en información verificada para que puedas completar tu solicitud del octavo retiro de AFP 2025 de forma segura, sin inconvenientes y con recomendaciones esenciales sobre seguridad digital, los requisitos precisos que debes cumplir y cada uno de los pasos que normalmente exigen tanto las AFP como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para validar tu pedido y puedas acceder a tu dinero de manera sencilla, responsable y directa.

¿Quiénes pueden pedir el octavo retiro de AFP 2025 y hasta cuánto?

La norma del octavo retiro de AFP 2025 permite solicitar hasta 4 UIT. El pedido es voluntario y no obliga a retirar el monto máximo: puedes elegir cualquier cifra igual o menor al tope. En ediciones anteriores, el trámite fue 100% digital y gratuito, y la afiliación activa fue suficiente (sin necesidad de demostrar desempleo). Otro dato a tener en consideración es que la disponibilidad de fondos depende del saldo que tenga cada persona en su cuenta individual.

Aunque la operativa suele repetirse en cada retiro, los detalles finos —como el calendario por último dígito del DNI y la plataforma oficial— se confirmaton cuando la SBS publicó el cronograma, cosa que ya hizo el pasado martes 30 de septiembre de 2025.

La Asociación de AFP's publicó el cronograma para solicitar el retiro de hasta 4 uit's de las AFP.

¿Qué tener a la mano para la solicitud del octavo retiro de AFP 2025?

Documento de identidad vigente (DNI, CE o pasaporte, según corresponda) y el dígito verificador si lo solicita el formulario.

Número de celular y correo electrónico activos.

Código de Cuenta Interbancario (CCI) a tu nombre, de 20 dígitos, en un banco o financiera del sistema local que reciba abonos de AFP. Si no tienes CCI, tu AFP suele ofrecer alternativas (depósito en cuenta simple o ventanilla).

Monto a solicitar (puede ser parcial o total hasta el tope de 4 UIT).

Dirección exacta (domicilio) y datos de contacto actualizados.

Si tienes una orden judicial de alimentos, parte del retiro podría estar sujeto a retención. Por eso, se recomienda verificar tu situación con antelación antes de efectuar el desembolso.

¿Dónde y cuándo se solicita el octavo retiro de AFP 2025?

En retiros previos, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) habilitó una plataforma única y gratuita; además, cada una de las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que operan en Perú ofrecieron un canal propio. Esta ocasión no fue la excepción y, para reducir colas virtuales, se aplicó un cronograma por último dígito del DNI, con días adicionales “libres” al final del periodo, para que los afiliados puedan presentar su solicitud para el retiro de su dinero.

Recomendación clave: entra solo por enlaces oficiales de tu AFP, la Asociación de AFP o la SBS. Desconfía de anuncios en redes sociales que pidan claves de banca o datos de tu AFP. Te en cuenta que la plataforma de solicitud jamás te pedirá las contraseñas de tus cuentas bancarias.

AFP SITIO OFICIAL Prima https://www.prima.com.pe/public-zone/retiro-afp-2025/ Profuturo https://www.profuturo.com.pe/Personas/novedades/descubre/octavo-retiro Integra https://www.afpintegra.pe/noticias?category=retiro-extraordinario&id=retiro-extraordinario Habitat https://www.afphabitat.com.pe/retiro-de-hasta-4-uit/

De aprobarse el dictamen de la Comisión de Economía, los afiliados podrían sacar hasta 4 UIT (Foto: Andina)

Paso a paso para llenar la solicitud del octavo retiro de AFP 2025

Verificación de identidad

Ingresa tus datos personales tal como figuran en tu documento. Completa el dígito verificador si se solicita. Valida tu correo y teléfono mediante códigos que recibirás por SMS o email.

Selección del monto y modalidad

Elige el monto a retirar (hasta S/ 21.400). Confirma si quieres el tope o un monto menor. En retiros anteriores, los desembolsos se programaron en armadas; la plataforma te mostrará el cronograma estimado.

Registro de tu cuenta para abono

Ingresa el CCI a tu nombre. La plataforma suele validar el banco y el titular. Si no cuentas con CCI, elige la alternativa que te ofrezca tu AFP (cuenta simple o cobro en ventanilla), entendiendo que puede demorar más.

Declaraciones y consentimiento

Acepta los términos y condiciones, y confirma que los datos son correctos. Guarda o descarga el número de solicitud. Te servirá para seguimiento y consultas.

Confirmación final

Recibirás un correo y/o SMS con la constancia. Verifica que el monto, el CCI y tus datos estén correctos. Si detectas un error, pide la corrección de inmediato a tu AFP.

¿Cómo y cuándo te pagan el octavo retiro de AFP 2025?

Históricamente, las leyes de retiro establecieron pagos en armadas, por ejemplo 1 UIT por mes hasta completar lo solicitado, o un esquema similar. La fecha exacta de cada desembolso depende de la norma vigente y del calendario que publique tu AFP. Si tu saldo es menor al solicitado, solo se abonará lo disponible.

Si te encuentras en el extranjero, la mayoría de AFP permite registrar un CCI internacional o una alternativa operativa (según convenios). Contacta a tu AFP para verificar opciones y costos.

Recomendaciones a seguir para un seguro octavo retiro de AFP 2025

Al momento de solicitar el retiro de fondos de tu AFP, es fundamental evitar errores comunes como ingresar un CCI incorrecto, proporcionar datos desactualizados o digitar mal el monto solicitado. Verifica siempre que el titular del CCI coincida con tus datos y mantén actualizado tu correo y celular para recibir notificaciones importantes. Además, recuerda que sólo puedes realizar una solicitud y que debes asegurarte del monto solicitado antes de enviarla.

Es importante considerar que, aunque el retiro no está sujeto al Impuesto a la Renta, puede afectar tu pensión futura al disminuir tu saldo acumulado. Las cuentas de AFP son generalmente inembargables, salvo en casos de deudas alimentarias con orden judicial. Evita recurrir a intermediarios o tramitadores, ya que el trámite es completamente personal y gratuito; ninguna persona o entidad debe solicitarte claves o un pago por ayudar a gestionar el trámite.

Para hacer seguimiento a tu solicitud o corregir cualquier dato, utiliza el número de seguimiento a través de la misma plataforma digital de la AFP. Si cometes un error en el CCI o necesitas actualizar tus datos tras la solicitud, contacta rápidamente con tu AFP por canales oficiales. Recuerda que es fundamental realizar cualquier corrección antes de que se efectúe el primer desembolso.