Gobierno Regional del Callao indicó que seguirá emitiendo licencias clase A pese a cambios en Lima. (Foto: Gobierno Regional del Callao)
Gobierno Regional del Callao indicó que seguirá emitiendo licencias clase A pese a cambios en Lima. (Foto: Gobierno Regional del Callao)
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, pese a los cambios en la transferencia de funciones en Lima Metropolitana.

El gerente regional de Transportes y Comunicaciones del Callao, Óscar Ramos Blanco, indicó que

“No restringe que podamos nosotros, como Gobierno Regional del Callao, en nuestro centro de emisión de licencias, seguir emitiendo las licencias para todas las clases de personas, no solamente del Callao, sino de Lima o de provincias en general”, declaró a RPP.

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Ramos remarcó que

Asimismo, precisó que el proceso puede completarse en un plazo máximo de 24 horas, siempre que los usuarios cumplan con todos los requisitos establecidos.

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Como se recuerda,

El Gobierno Regional del Callao continuará operando y atendiendo en sus centros de evaluación de manejo en Ventanilla, en su centro de emisión de reglas en el óvalo Juan Pablo II en el Callao, y en los MAC de Bellavista y Ventanilla. (Foto: Agencia Andina)
El Gobierno Regional del Callao continuará operando y atendiendo en sus centros de evaluación de manejo en Ventanilla, en su centro de emisión de reglas en el óvalo Juan Pablo II en el Callao, y en los MAC de Bellavista y Ventanilla. (Foto: Agencia Andina)

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