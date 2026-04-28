El Gobierno Regional del Callao informó que sigue siendo la entidad encargada de regular y otorgar las licencias de clase A, pese a los cambios en la transferencia de funciones en Lima Metropolitana.

El gerente regional de Transportes y Comunicaciones del Callao, Óscar Ramos Blanco, indicó que cualquier ciudadano puede acudir a los centros autorizados en el Callao para realizar el trámite, y no solo al consorcio vial de Lima Norte.

“No restringe que podamos nosotros, como Gobierno Regional del Callao, en nuestro centro de emisión de licencias, seguir emitiendo las licencias para todas las clases de personas, no solamente del Callao, sino de Lima o de provincias en general”, declaró a RPP.

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Ramos remarcó que el Gobierno Regional del Callao continúa operando y atendiendo en sus centros de evaluación de manejo en Ventanilla, en su centro de emisión de reglas en el óvalo Juan Pablo II en el Callao, y en los MAC de Bellavista y Ventanilla, donde se puede seguir tramitando las licencias de conducir.

Asimismo, precisó que el proceso puede completarse en un plazo máximo de 24 horas, siempre que los usuarios cumplan con todos los requisitos establecidos.

Como se recuerda, la Municipalidad de Lima asumió la emisión de brevetes, función que antes estaba a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Tras ello, la comuna capitalina dispuso que el trámite de licencia se realice en el Consorcio Vial Norte, ubicado en el distrito de Comas.