El Gobierno, a través del Ministerio del Ambiente (Minam), declaró en emergencia el manejo de residuos sólidos en Carabayllo por 60 días calendario , a fin de fortalecer la continuidad del servicio y optimizar la capacidad operativa del distrito.

La medida se toma tras las constantes denuncias de los vecinos, quienes alertaron la acumulación de toneladas de basura en el distrito.

En conferencia de prensa, el ministro del Ambiente, Miguel Espichán, informó que ya se ha iniciado la elaboración del plan de acción requerido tras la declaratoria de emergencia ambiental.

El titular del Minam destacó que este tipo de emergencias requieren un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y los gobiernos locales.

“Hemos hecho el llamado a gobiernos locales para que nos apoyen. Hemos tenido la respuesta de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad de Surco, la Municipalidad de Puente Piedra y la de Comas, con sus respectivos alcaldes. Ellos nos apoyarán en atender la emergencia con trabajo y maquinaria para recoger en los puntos críticos”, manifestó.

El ministro del Ambiente, Miguel Espichán, sostuvo una reunión con el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, para coordinar acciones frente a la situación de la gestión de residuos sólidos en el distrito. Foto: Minam.

En tanto, el alcalde Carabayllo, Pablo Mendoza, estimó que con la declaratoria de emergencia se podrán recolectar 400 toneladas de basura a diario , lo que supone el fin de la problemática.

“Yo creo que el tema de la limpieza en Carabayllo hoy debería de comenzar a dar ya sus resultados. Pero hay que ser realistas y sí, es cierto, hay una acumulación, producto de que el recojo no ha sido de una manera normal”, remarcó el burgomaestre.

Cabe mencionar que la medida obliga a la Municipalidad de Carabayllo a presentar en un plazo de siete días hábiles un documento técnico que contenga las acciones específicas para atender la situación.