La medida busca reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. (Foto: GEC)
La medida busca reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El Gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, planteó trasladar a internos procesados o sentenciados por delitos de menor peligrosidad, entre ellos quienes cumplen prisión por omisión de asistencia familiar, a hangares temporales acondicionados en instalaciones militares que se encuentran en desuso.

Según información del Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026, 2672 personas se encontraban recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria: 710 procesadas y 1962 con sentencia efectiva.

En ese sentido, la propuesta contempla identificar espacios adecuados y habilitar instalaciones temporales que permitan albergar de manera segura a internos de mínima peligrosidad o que no hayan cometido delitos violentos, bajo estrictas medidas de seguridad y control.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta,

La medida busca reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. (Foto: Andina)
La medida busca reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. (Foto: Andina)

Más control para los delitos más graves

El paquete de medidas también plantea restringir beneficios que permiten reducir las penas por terminación anticipada para los delitos de extorsión, sicariato y secuestro.

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