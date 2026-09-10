El Gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, planteó trasladar a internos procesados o sentenciados por delitos de menor peligrosidad, entre ellos quienes cumplen prisión por omisión de asistencia familiar, a hangares temporales acondicionados en instalaciones militares que se encuentran en desuso.

La medida busca reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y permitir que el personal concentre sus esfuerzos en el control de los internos de mayor peligrosidad.

Según información del Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026, 2672 personas se encontraban recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria: 710 procesadas y 1962 con sentencia efectiva.

En ese sentido, la propuesta contempla identificar espacios adecuados y habilitar instalaciones temporales que permitan albergar de manera segura a internos de mínima peligrosidad o que no hayan cometido delitos violentos, bajo estrictas medidas de seguridad y control.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Ministerio de Defensa viene coordinando la habilitación de hangares en desuso para el traslado de internos de menor peligrosidad.

La medida busca reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. (Foto: Andina)

Más control para los delitos más graves

El paquete de medidas también plantea restringir beneficios que permiten reducir las penas por terminación anticipada para los delitos de extorsión, sicariato y secuestro.

Asimismo, ante el déficit de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que actualmente cuenta con poco más de 7,000 agentes, se propone autorizar la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de los establecimientos penitenciarios. Con esta medida, el personal del INPE podrá concentrarse en mantener el orden y la seguridad dentro de los penales.