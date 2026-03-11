El Gobierno Regional de Arequipa informó que con el objetivo de mantener la conectividad de la ciudad tras el cierre del puente Uchumayo, en coordinación con las entidades competentes, habilitó una vía alterna operativa de aproximadamente 8 kilómetros que permite el tránsito de vehículos de ingreso y salida hacia Arequipa.

La medida forma parte de un plan de contingencia que establece dividir el flujo vehicular en dos rutas, evitando que todo el tránsito se concentre en la vía de Cerro Verde.

En ese sentido, los vehículos de carga pesada continuarán circulando por la carretera conocida como Cerro Verde, en ambos sentidos, desde el cruce con la carretera Panamericana hasta el sector de Uchumayo, para luego continuar por Tiabaya hacia sus respectivos destinos.

Los vehículos menores, minivanes, camionetas y buses de transporte de pasajeros deberán utilizar la vía alterna, que deriva luego del túnel de Cerro Verde, pasando por el costado de la planta Supermix. Esta ruta conecta con la vía Panamericana Sur, donde los conductores podrán continuar su recorrido habitual.

Variante Uchumayo- vía alterna Foto: Gobierno Regional de Arequipa

El trayecto puede recorrerse en aproximadamente 15 minutos en vehículos livianos, lo que permitirá aliviar parte del flujo vehicular que ingresa y sale de la ciudad. Esta vía presenta características de trocha carrozable, por lo que se vienen ejecutando acciones de riego para reducir el polvo y mejorar las condiciones de transitabilidad, además del reforzamiento de la señalización para orientar a los conductores.

Asimismo, se informó que el retorno hacia Arequipa también se realizará por esta misma vía alterna, permitiendo mantener un flujo vehicular ordenado mientras continúan las medidas para atender la emergencia vial en el sector de Uchumayo.

Variante Uchumayo- vía alterna Foto: Gobierno Regional de Arequipa

Se requiere restablecer la transitabilidad en este corredor estratégico para la movilidad y el desarrollo económico de la región mistiana. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.

El martes El Gobierno Regional de Arequipa en coordinación con Provías Nacional informó que gestiona el traslado de dos puentes modulares tipo Bailey de 60 metros de longitud cada uno, que permitirán restablecer el tránsito en la Variante de Uchumayo, tras la afectación registrada en esta importante vía de ingreso a la ciudad.

Uno de los puentes corresponde al puente Montalvo, ubicado en la región Moquegua, el cual ya se encuentra en tránsito hacia Arequipa, mientras que el segundo puente será trasladado desde Lima, señalo.

Añadió que ambas estructuras serán transportadas mediante tráilers de cama baja y permitirán habilitar dos sentidos de circulación: norte–sur y sur–norte, contribuyendo a reducir el congestionamiento vehicular generado en la zona.

La instalación de estos puentes modulares tipo Bailey estará a cargo del concesionario de la vía, lo que permitirá restablecer la transitabilidad en este corredor estratégico para la movilidad y el desarrollo económico de la región, apuntó.

El tránsito vehicular por la Variante de Uchumayo, vía de ingreso y salida de Arequipa, fue cerrado debido al colapso parcial del puente, a la altura del kilómetro 24+800 – 24+900.

De acuerdo con el reporte proporcionado por la concesionaria Covisur, se produjo la pérdida localizada de concreto en la losa del tablero del puente, lo que generó una rajadura en la plataforma de la infraestructura. Ante el riesgo para los conductores y pasajeros de la carretera, se dispuso la interrupción total del tránsito vehicular como medida preventiva.

La interrupción del tránsitogeneró largas filas de vehículosdesde la madrugada. Conductores y pasajeros permanecieron varados por más de cinco horas desde el sector de San José hasta el ingreso a la vía de Cerro Verde.

Mientras se desarrollan estas inspecciones, s ehabilitó una ruta alterna por el kilómetro 4, 000 en el sector Cerro Verde, con el fin de facilitar el desplazamiento de vehículos que circulan por esta vía, pero la congestión vehicular es desesperante en el distrito de Tiabaya, Uchumayo y el Cercado de Arequipa, por la Av. Arancota, Av. Parra, Puente San Isidro, entre otros.