El viceministerio de Hidrocarburos está relacionado con el petróleo, gas natural, combustibles y biocombustibles.

Funciones del Viceministerio de Hidrocarburos

El viceministro de Hidrocarburos se encarga de formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo sostenible en materia de hidrocarburos, de conformidad con la política nacional de energía y minería vigente.

Esto incluye velar porque las actividades de exploración, explotación, transporte, refinación, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos se realicen de manera eficiente, segura y ambientalmente responsable.

El Viceministerio de Hidrocarburos fue creado, entre otros motivos, para dinamizar la inversión en exploración y explotación de petróleo y gas natural, dándole un despacho especializado a este subsector.

Asimismo, tiene el encargo de impulsar el uso del gas natural y otros hidrocarburos dentro de un marco de desarrollo sostenible, considerando criterios económicos, sociales y ambientales.

Nuevo viceministro

El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles la designación de Luis Enrique Jiménez Borra en el puesto de viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, puesto considerado de confianza.

Mediante la Resolución Suprema N° 020-2025-EM precisa que la funcionaria asumirá sus responsabilidades conforme a las leyes que regulan los nombramientos en el Poder Ejecutivo.

El dispositivo señala que la persona encargada del puesto formula, coordina, ejecuta y supervisa la política de desarrollo sostenible en materia de hidrocarburos, de conformidad con la respectiva política nacional.

En paralelo, la publicación del diario oficial también dio cuenta de la aceptación de la renuncia de Iris Marleni Cárdenas Pino, quien había ocupado el cargo.

La Resolución Suprema N° 019-2025-EM formaliza su salida del cargo, agradeciéndole los servicios prestados.

Ambas normas están refrendadas por el presidente José Jerí y el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas.