Minem. (Foto: GEC)
Minem. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El viceministerio de Hidrocarburos está relacionado con el petróleo, gas natural, combustibles y biocombustibles.

Funciones del Viceministerio de Hidrocarburos

El viceministro de Hidrocarburos se encarga de formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo sostenible en materia de hidrocarburos, de conformidad con la política nacional de energía y minería vigente.

Esto incluye velar porque las actividades de exploración, explotación, transporte, refinación, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos se realicen de manera eficiente, segura y ambientalmente responsable.

El Viceministerio de Hidrocarburos fue creado, entre otros motivos, para dinamizar la inversión en exploración y explotación de petróleo y gas natural, dándole un despacho especializado a este subsector.

Asimismo, tiene el encargo de impulsar el uso del gas natural y otros hidrocarburos dentro de un marco de desarrollo sostenible, considerando criterios económicos, sociales y ambientales.

Nuevo viceministro

El Poder Ejecutivo, puesto considerado de confianza.

Mediante la precisa que la funcionaria asumirá sus responsabilidades conforme a las leyes que regulan los nombramientos en el Poder Ejecutivo.

El dispositivo señala que la persona encargada del puesto formula, coordina, ejecuta y supervisa la política de desarrollo sostenible en materia de hidrocarburos, de conformidad con la respectiva política nacional.

LEA TAMBIÉN: Minem: producción de seis minerales se incrementa, ¿cuáles son?

En paralelo, la publicación del diario oficial también dio cuenta de la aceptación de la renuncia de Iris Marleni Cárdenas Pino, quien había ocupado el cargo.

La formaliza su salida del cargo, agradeciéndole los servicios prestados.

Ambas normas están refrendadas por el presidente José Jerí y el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas.

TE PUEDE INTERESAR

Minem: producción de seis minerales se incrementa, ¿cuáles son?
Cambios en Minem: Carlos Wilson Talavera Flores es el nuevo viceministro de Minas
Zeta Gas cerrará planta de almacenamiento, ¿escaseará el GLP? Minem responde
Petroperú: Minem señala que cambio de directorio busca asegurar “que no requiera más recursos”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.