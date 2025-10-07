El 55% dejaría de visitar restaurantes que no usen huevos de gallinas libres de jaulas. Foto: Canva
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Una reciente encuesta de Ipsos demuestra que el 70% de los peruanos

De esa manera, el estudio —realizado para Compromiso Verde— revela que el 68% de los consumidores peruanos exige que los supermercados informen con claridad si los huevos que ofrecen provienen de gallinas enjauladas. Solo en Lima, el volumen aumentó al 76%.

Además,

Solo en la capital, el 66% de las personas demanda a las grandes empresas a abandonar estas prácticas.

De esa manera, 3 de cada 4 ciudadanos (75%) respalda que se apliquen etiquetados en los productos para corroborar si fueron elaborados con sufrimiento animal. Dicha medida ya se aplica en países con mayor transparencia alimentaria.

La mayoría pide a los supermercados transparencia sobre el origen de los huevos que ofrecen. Foto: Compromiso Verde
Así, el 55% de los peruanos asegura que dejaría de acudir a un restaurante que no asuma el compromiso de usar huevos de gallinas libres de jaulas.

Sandra Lopes, directora ejecutiva de Compromiso Verde, alega que “la sociedad peruana no quiere crueldad en su comida” y que se está pidiendo “información clara” y “compromisos reales sobre el bienestar animal”.

