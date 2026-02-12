El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad 2026–2028, una herramienta que propone acciones inmediatas del Estado frente a la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada.

El plan fue socializado durante la primera sesión ordinaria 2026 del Conasec, inaugurada por el presidente de la República, José Jerí, y encabezada por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

El premier adelantó que el documento será debatido en el Consejo de Ministros. “Mañana se va a realizar un consejo de ministros y posterior a ello se va a presentar el plan nacional de seguridad a cargo del señor presidente”, señaló.

Durante su intervención, el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que la seguridad constituye la razón de ser del Estado. “Uno de los deberes primordiales del Estado es proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, pues no hay desarrollo posible, ni democracia sólida si la seguridad no está asegurada”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Ministra de Economía dice que Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se encuentra terminado

Álvarez enfatizó que la seguridad ciudadana no puede entenderse como una tarea aislada ni exclusivamente operativa. “En ese marco, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana cumple precisamente esa función, articular esfuerzos, ordenar prioridades y hacer seguimiento a las políticas públicas en la materia”, afirmó.

Añadió que las amenazas actuales —muchas de ellas organizadas, dinámicas y con alcance más allá de las fronteras— exigen un Estado firme y coordinado, dentro del marco constitucional. “La seguridad no puede abordarse de manera fragmentada ni con respuestas parciales. El poder del Estado emana del pueblo y quienes lo ejercemos lo hacemos con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución establece. En esas responsabilidades, ninguna es más esencial que proteger a la población y preservar el orden democrático”, anotó, tras remarcar que se trata de una tarea compartida que demanda liderazgo y continuidad.

Se llevó a cabo primera sesión ordinaria del Conasec, inaugurada por el presidente José Jerí. Foto: gob.pe.

Enfoque articulado y metas estratégicas

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, detalló que el documento incorpora un análisis estadístico de problemáticas actuales como la extorsión y los homicidios, sin dejar de lado el frente preventivo y las acciones de investigación e inteligencia. “Lo importante del plan es que hemos podido hacer la parte estadística frente a un problema que vivimos hoy, como es la extorsión y los homicidios, sin dejar de lado de lo que vamos a realizar desde el campo preventivo, de la investigación criminal, la inteligencia con el acompañamiento de la criminalística y donde los componentes, quienes están al frente para imponer justicia —desde el PJ, MP, la Policía y el Sunir, hoy como unidad penitenciaria—, tenemos que aplicar con todos los rigores que la ley determine (...)”, manifestó.

El titular del Mininter añadió que se recogieron aportes de las distintas instancias del Conasec. “Seguiremos implementando el plan, lo iremos mejorando conforme se vaya desarrollando. Tendremos herramientas de trabajo. Lo importante es que todos debemos estar unidos como componentes del Estado para hacer frente a este gran problema. Hoy nuestra ciudadanía nos reclama paz y seguridad”, puntualizó.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, explicó el alcance del rol que asumirá la institución dentro del plan. “ Este plan contempla 132 intervenciones estratégicas, de las cuales 49 corresponden a la Policía Nacional de todos los peruanos en el aspecto preventivo, de inteligencia, investigación y otros que ya se vienen desarrollando en el estado de emergencia”, en el marco de acciones multisectoriales que involucran a entidades como Sucamec, Migraciones y Osiptel, con las que existe una coordinación permanente para intervenir sobre los mecanismos que facilitan la comisión de delitos, principalmente la extorsión y sus formas más graves, aquellas que pueden derivar en homicidios, ya sea contra las propias víctimas o en escenarios de represalias y disputas por el control entre organizaciones criminales que operan en el país, declaró.

Rol del Conasec

El Conasec es el máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas, planes y actividades en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional. Depende de la Presidencia de la República y está presidido por el titular del Consejo de Ministros.

LEA TAMBIÉN: Ejecutivo amplía nuevamente el plazo para presentar Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Su secretaría técnica está a cargo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, facultada para coordinar directamente con los responsables del cumplimiento de los compromisos sectoriales.

El organismo está integrado por 12 ministerios y otras entidades del Poder Ejecutivo, así como el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe).

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad 2026–2028 quedará a la espera de su debate y aprobación formal en el Consejo de Ministros.