El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, planteó una reforma educativa enfocada en ampliar el acceso a la educación superior, fortalecer la calidad docente y vincular la formación con el empleo, durante el bloque de Educación, Innovación y Tecnología del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

El aspirante sostuvo que la educación debe dejar de ser un privilegio para convertirse en una oportunidad real para todos, destacándola como la principal herramienta de movilidad social. En esa línea, remarcó la necesidad de avanzar hacia un modelo que incorpore tecnología, innovación y conexión directa con el mercado laboral.

El candidato de APP advirtió sobre graves deficiencias en aprendizajes: “Es inaceptable que el 70% de niños no comprendan lo que leen y el 80% falle en resolver problemas de matemáticas”. Frente a ello, aseguró que la educación será una prioridad de su eventual gobierno.

Capacitación docente y conectividad

Entre sus principales propuestas figura la implementación del programa “Maestro Digital Perú”, orientado a capacitar y certificar gratuitamente a los docentes. Este incluirá acceso a internet libre y la entrega de un bono por capacitación.

Asimismo, anunció la puesta en marcha del programa ILA, con el objetivo de garantizar que todos los colegios del país cuenten con servicios básicos como internet, electricidad y agua. También planteó renovar las tablets de los estudiantes cada tres años y entregar laptops a docentes seleccionados.

César Acuña centró sus propuestas en educación, crecimiento económico, inversión privada y generación de empleo durante el debate presidencial. Foto: JNE.

Acceso a educación superior y ciencia e innovación

En el ámbito de la educación superior, el candidato propuso una “revolución” que incluye “duplicar el número de vacantes en universidades e institutos públicos”, así como invertir en infraestructura, laboratorios y tecnología.

En otro momento, planteó que los 20 mejores estudiantes universitarios accedan a empleos en el sector público con remuneraciones competitivas, como mecanismo para fortalecer el capital humano del Estado.

Se comprometió, además, a destinar el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) a ciencia, tecnología e innovación . “Tendremos parques científicos tecnológicos en cada región, promoviendo que los jóvenes creen empresas, innoven y compitan con el mundo”, propuso como parte de esta estrategia.

Más adelante, el candidato planteó avanzar en la digitalización de los servicios públicos, con trámites más ágiles, sin filas ni burocracia, como parte de un proceso de modernización estatal.

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Crecimiento, un millón de viviendas y generación de empleo

En el bloque sobre empleo, desarrollo y emprendimiento, Acuña sostuvo que el país necesita crecer a tasas superiores al 6% anual para cerrar brechas sociales y económicas. Para ello, planteó un “apagón regulatorio” que simplifique los trámites para la inversión privada, elimine más de 1,000 barreras burocráticas y promueva una reforma del Estado orientada a facilitar la actividad empresarial. Asimismo, anunció la adjudicación de proyectos bajo asociaciones público-privadas y proyectos en activos por US$ 80,000 millones en todas las regiones del país, como uno de los principales motores de crecimiento.

El candidato también planteó impulsar el sector agroexportador mediante la ejecución de 20 proyectos de irrigación por US$ 20,000 millones, con el objetivo de ampliar la frontera agrícola en un millón de hectáreas, generar millones de empleos y triplicar las exportaciones agrícolas en los próximos diez años.