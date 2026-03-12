Tras tres días de restricciones preventivas, la Capitanía de Puerto de Pisco dispuso la reapertura oficial de los puertos y terminales de su jurisdicción, entre ellas el mar de Paracas y las Islas Ballestas, permitiendo el restablecimiento de las actividades turísticas, náutica recreativa, pesca artesanal y pesca industrial desde las 08:00 horas de hoy jueves 12 de marzo.

Mediante la Resolución de Capitanía N° 013-2026/MGP/DGCG/PS, la autoridad marítima determinó el paso al Nivel I de apertura (sin limitaciones para el tráfico de naves) a partir de las 08:00 horas de hoy, 12 de marzo.

Esta medida beneficia directamente a los puertos de San Andrés, Laguna Grande y Lagunillas en la provincia de Pisco, el puerto de Cerro Azul en Cañete y el puerto de Tambo de Mora en la provincia de Chincha.

“Con esta disposición, los operadores turísticos que brindan el paseo en lanchas hacia las Islas Ballestas en el distrito de Paracas pueden retomar sus itinerarios habituales, los cuales se encontraban suspendidos desde el pasado 9 de marzo debido a la presencia de oleajes anómalos que ponían en riesgo la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones”, afirmó Víctor Páucar Hernández, jefe de la oficina zonal de Pisco de la Dircetur Ica.

La decisión de reabrir los puertos fue tomada por el Capitán de Fragata Raúl Franco Napuri, tras evaluar los reportes meteorológicos de la plataforma Windy, así como la información técnica proporcionada por el personal de hidrografía y los puestos de control del Sernanp.

Los informes confirmaron que las condiciones oceanográficas actuales permiten nuevamente el desarrollo seguro de la pesca artesanal, industrial y el transporte recreativo.

De esta manera, queda sin efecto la restricción de “cierre total nivel V” que regía en la zona, reactivando la economía local dependiente del turismo marítimo a las Islas Ballestas.