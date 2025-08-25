El fuerte oleaje reportado en las costas peruanas, viene afectando a decenas de pescadores y comercios en las provincias de Huaral, Huaura y Barranca, en el norte del departamento de Lima.

Playas como Chacra y Mar en la jurisdicción de Aucallama - Huaral, son las más afectadas por el fenómeno, que se inició a las 03:00 horas y concluyó a las 05:00 horas .

En ese lapso, se vieron olas de hasta más de tres metros de alto. El fenómeno en Huaral y Chancay está acompañado de vientos y un frío intenso.

En Chacra y Mar, restaurantes como El Norteño, El Delfín, La Caseta, El Porvenir y La Chayo fueron los más perjudicados, debido a que el oleaje sobrepasó la orilla e ingresó a la zona en los que estos se encuentran, destruyendo sus precarias estructuras de madera y material prefabricado.

En Chancay, playas como El Puerto, Chorrillos, La Viña, Acapulco y Chancayllo, están cerradas por la presencia del oleaje anormal. Personal de la Marina de Guerra supervisa la zona.

Todas estás playas rodean el denominado Megapuerto de Chancay. El oleaje anormal arrastró hasta las playas montículos de piedras y restos de arbustos.

Otras localidades

En la provincia de Huaura, La Caleta, en el distrito de Carquin, es la más afectada, debido a que varias chalanas fueron dañadas por el golpe de las olas.

Los pescadores tuvieron que retirar sus embarcaciones de las orillas y trasladarlas las a zonas altas, fuera del aro de la Caleta de Carquin. En este lugar, el oleaje está acompañado de un fuerte viento, caracterizado por un fuerte zumbido.

Formando grupos, los pescadores se ayudaron para retirar sus embarcaciones. Cuadrillas de pescadores pernoctarán en la zona, en prevención de que el fenómeno pueda continuar en las siguientes horas.

Se informó también que personal de la capitanía del Puerto de Huacho inspecciona La Caleta.

En la provincia de Barranca, playas como Colorado, Puerto Chico y Chorrillos están cerradas por el oleaje. Durante las primeras horas del fenómeno, se reportaron también daños materiales en algunas chalanas.

Los restaurantes de la zona ubicados a unos 120 metros de las orillas de playa de Barranca también cerraron porque una densa niebla cubre la bahía.

Más al sur de la provincia de Barranca, en el distrito de Puerto Supe, varias embarcaciones y botes fueron rescatados de las aguas, empleando grúas y maquinarias pesadas.