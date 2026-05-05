Una iniciativa aprobada en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso podría permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad vuelvan a conducir . La Comisión, presidida por el legislador de Acción Popular, Juan Carlos Mori, dio luz verde al dictamen del Proyecto de Ley 9490, que habilita de manera excepcional la obtención de nuevas licencias de conducir .

La propuesta contempla que personas con licencias suspendidas, canceladas o actualmente inhabilitadas puedan iniciar nuevamente el trámite para acceder a un brevete de clase A, categoría I. En la práctica, esto abre la posibilidad de que infractores graves retornen al volante.

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Uno de los puntos más cuestionados es que la medida incluye a conductores sancionados por la infracción M01, considerada muy grave en el Reglamento Nacional de Tránsito. Esta falta corresponde a manejar con niveles de alcohol por encima de lo permitido o bajo efectos de drogas, incluso cuando el conductor se niega a pasar el examen respectivo y ha estado involucrado en un accidente.

Infracciones muy graves. Foto: Congreso.

El dictamen precisa que quienes busquen acogerse a este beneficio deberán contar con documento de identidad vigente y domicilio en el país. Además, establece que la vigencia de esta disposición sería hasta el 31 de julio de 2027.

Requisitos para acogerse al beneficio. Foto: Congreso.

“Cometer una infracción en Perú es más común de lo que se puede pensar debido a varios factores. Uno de los principales es sin duda el congestionamiento vehicular que provoca que muchos conductores cometan faltas que terminan en papeletas de tránsito que afectan su récord de conductor“, se lee en el documento.

Añade el PL está diseñado para beneficiar directamente a una amplia población de conductores que cuentan con vehículos automotores, mediante la provisión de un marco excepcional y temporal para regularizar su situación ante la autoridad de tránsito.

Alertas por seguridad vial

La propuesta ha generado cuestionamientos desde especialistas en transporte. El presidente de la Fundación Transitemos, Edwin Derteano, advirtió que la medida representa un retroceso en materia de seguridad vial.

“Es una involución. Manejar bajo los efectos del alcohol es una falta gravísima. Tus tiempos de reacción y percepción se ven alterados, lo que incrementa el riesgo de accidentes”, sostuvo en entrevista televisiva.

Derteano recordó que en el Perú se registran entre siete y ocho fallecidos diarios por accidentes de tránsito, cifra que no incluye a quienes mueren posteriormente a causa de las lesiones. En ese contexto, cuestionó que se evalúe flexibilizar sanciones para infractores reincidentes.

Asimismo, alertó que el país cuenta con más de 3.5 millones de vehículos, con una antigüedad promedio de 14.5 años, incluyendo unidades que superan las tres décadas de uso. “Son verdaderas bombas de tiempo”, afirmó, al referirse al estado del parque automotor.

Riesgos de flexibilizar sanciones

El especialista también advirtió que las multas elevadas por conducir en estado de ebriedad —que superan los S/ 4,000— podrían derivar en actos de corrupción si no existe una fiscalización efectiva.

En esa línea, consideró que el Congreso debería priorizar medidas orientadas a reforzar la educación vial y el cumplimiento de sanciones, en lugar de flexibilizar las reglas para conductores sancionados.

El dictamen aprobado deberá ser debatido en el Pleno del Congreso, instancia que definirá si la iniciativa se convierte en ley o es finalmente descartada.