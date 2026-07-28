Sismo de magnitud 5,5 se registró en Chimbote. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 5,5 se registró en Chimbote. (Foto: IGP)
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Redacción Gestión
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 5.5 registrado la mañana de este 28 de julio.

El epicentro fue ubicado al suroeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 27 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Chimbote.

Según los datos, la hora exacta del sismo fue a las 8:24 de la mañana de hoy.

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales, así como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas a causa del sismo.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó que el evento no genera alerta de tsunami para el litoral peruano.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

  • Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.
  • Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.
  • Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas.
  • Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

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