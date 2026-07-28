El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 5.5 registrado la mañana de este 28 de julio.

El epicentro fue ubicado al suroeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 27 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Chimbote.

Según los datos, la hora exacta del sismo fue a las 8:24 de la mañana de hoy.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0505

Fecha y Hora Local: 28/07/2026 08:24:25

Magnitud: 5.5

Profundidad: 27km

Latitud: -9.86

Longitud: -80.49

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 227 km al SO de Chimbote, Santa - Áncashhttps://t.co/XmoSRycOJF — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 28, 2026

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales, así como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas a causa del sismo.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó que el evento no genera alerta de tsunami para el litoral peruano.

#ÚltimoSismo

BOLETÍN DE SISMO TSUNAMI N° 23-2026-1

CARACTERÍSTICAS DE EVENTO SÍSMICO 227 KM AL SO DE CHIMBOTE, SANTA - ÁNCASH pic.twitter.com/zy7yaWCdUc — Hidrografía Perú (@DHN_peru) July 28, 2026

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