Inestabilidad, incertidumbre y debilidad. No solo por un proceso electoral mal gestionado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) –con retrasos, fallas logísticas y miles de votantes afectados–, sino por una fragilidad institucional más profunda.

Cuando las reglas no son claras ni se respetan, la confianza desaparece. Y sin confianza, no hay inversión ni crecimiento. Así de simple.

Decisiones contradictorias en sectores clave –como en minería, con las idas y venidas en el proyecto Tía María durante la actual gestión de Gobierno– y propuestas políticas que apuntan a intervenir las reservas internacionales o debilitar reglas solo agravan la incertidumbre. (Foto: GEC)

El contraste es evidente: el Banco Central de Reserva sigue siendo una excepción. Su autonomía, disciplina técnica y meritocracia sostienen la estabilidad monetaria. El resultado ha sido tener la inflación más baja de la región por más de 20 años, y que el sol se haya convertido en la moneda más fuerte de la región. Pero, fuera de este caso, la institucionalidad se debilita.

Decisiones contradictorias en sectores clave –como en minería, con las idas y venidas en el proyecto Tía María durante la actual gestión de Gobierno– y propuestas políticas que apuntan a intervenir las reservas internacionales o debilitar reglas solo agravan la incertidumbre.

Plantear el uso de reservas o el retiro de liderazgos técnicos no es un detalle menor; es poner en riesgo la estabilidad económica.

Lo mismo ocurre con ideas que castigan la inversión formal –como acortar concesiones mineras o elevar regalías sin estrategia–, mientras se abre espacio a la informalidad e ilegalidad. Es como sancionar al que invierte y respeta las reglas, y premiar al que no cumple.

Un ejemplo claro es que la minería formal, con los precios altos de los metales que hoy nos favorecen, permitirá cubrir el gran hueco fiscal generado por el Congreso este año. ¿Pero será igual el próximo? (ver página 4 y 5).

Más aún si no se incentivan nuevos proyectos formales en todos los sectores y solo se los ahuyenta con mayor desconfianza.

Y reaparece una receta conocida: el control de precios. Este modelo ya fracasó en los años 80, cuando generó una inflación desbordada –con más de 7,000% de alza en el índice de precios– y la aparición de mercados paralelos. Insistir en ello es desconocer la historia. Lo mismo ocurre en Venezuela, con un resultado grave: más pobreza y millones de ciudadanos que han salido de su país.

El Perú necesita cerrar brechas, sí. Pero con institucionalidad, no con improvisación ni con ideas simplistas que solo nos arrastran a la pobreza y la miseria.

La pregunta es inevitable: ¿vamos a construir reglas claras y sostenibles, para fortalecer la institucionalidad? ¿O seguiremos atrapados en la misma incertidumbre que frena al país, y que nos lleva a quejarnos año tras año?

Víctor Melgarejo es director periodístico (e) de Gestión.