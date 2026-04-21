Tanto Rafael López Aliaga (Renovación Popular) como Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) siguen disputando el pase a segunda vuelta, y los resultados finales de las elecciones se conocerán en mayo. Sin embargo, mientras esa incertidumbre persiste, ya es posible delinear cómo estará configurado el Senado y, sobre todo, qué se puede esperar de su desempeño.

El retorno al bicameralismo introduce un segundo nivel de deliberación. Las leyes nacerán en la Cámara de Diputados, pero deberán ser revisadas por el Senado, que podrá aprobarlas, modificarlas o rechazarlas. En teoría, este diseño eleva la calidad del proceso legislativo. Pero, en realidad, dependerá de los incentivos políticos.

El escenario proyecta un Senado compuesto, hasta el momento, por seis partidos (Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Obras, Buen Gobierno y Ahora Nación). Keiko Fujimori tendrá mayor gravitancia a través de su bancada, pero no contará con mayoría propia. Ninguna fuerza la tendrá. Eso implica que las decisiones dependerán de acuerdos y que la formación de coaliciones, ya sean de derecha o de izquierda, será, en principio, inevitable.

Los senadores no tienen iniciativa legislativa, pero sí poder de veto y capacidad para decidir el destino de las leyes. Es, en esencia, una cámara de control. Y, en un contexto fragmentado, ese control se ejercerá negociando.

Ahí está el punto central. El Senado tendrá en sus manos garantizar a la ciudadanía una presencia activa y responsable, y velar porque las leyes que provengan de la Cámara de Diputados cuenten con suficiente debate y sustento antes de ser aprobadas. Eso es lo que se espera de un espacio reflexivo.

Sin embargo, hay riesgos que persisten. Ya se observa que algunos de los eventuales integrantes arrastran cuestionamientos e incluso sentencias, como mostró un informe de Perú21, lo que anticipa la posibilidad de repetir prácticas conocidas. La tentación del populismo fiscal –normas que generan gasto permanente sin financiamiento claro– sigue presente.

Es cierto que hay un matiz favorable: el nuevo Congreso prescinde de bancadas que en los últimos años tuvieron un rol particularmente nocivo, como APP y Podemos Perú, así como de figuras como César Acuña y José Luna Gálvez. Pero esa mejora relativa no elimina el problema de fondo. Ya se puede contar a algunos miembros “fijos” de la Cámara de Diputados que podrían traer más de lo mismo.

Así, los intereses políticos, personales y populistas pueden volver a traducirse en decisiones de corto plazo que comprometan la sostenibilidad fiscal. Evitarlo estará, en gran medida, en manos de la cámara alta. La pregunta es inevitable: ¿cumplirá el Senado su función de filtro o se convertirá en una instancia más de validación? Ese será el verdadero desafío del sistema que vuelve luego de varias décadas.