Sería más útil que el MEF concrete su anuncio de impugnar ante el TC cuatro leyes del Congreso anterior. (Foto: MEF)
Sería más útil que el MEF concrete su anuncio de impugnar ante el TC cuatro leyes del Congreso anterior. (Foto: MEF)
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Redacción Gestión
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El y Finanzas, , dijo la semana pasada que reducir ministerios estaba en agenda –aunque muy preliminarmente– y sugirió que dos o tres carteras podrían ser absorbidas. Cinco días después, el titular del , Marco Vinelli, aseguró que la fusión de ministerios no figura en el pedido de .

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Aunque lo dicho por los ministros no son señales del todo contradictorias, que reajustar el aparato estatal es importante y lo dicho puede tratarse de una idea preliminar, el episodio muestra una vez más a un Gabinete que anuncia antes de ordenarse.

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La experiencia aconseja prudencia. Javier Milei redujo en Argentina los ministerios de 18 a 9, pero el ajuste fiscal principal provino sobre todo de jubilaciones, obra pública, subsidios y transferencias. En Ecuador, Daniel Noboa pasó de 20 a 14 carteras y luego a 10, sin comprobarse aún mejores servicios. En Estados Unidos, DOGE proclamó enormes ahorros que los órganos de control no pudieron verificar y su verdadera eficacia y utilidad ha sido cuestionada. Así, estas reformas no son decisiones técnicas neutras pues pueden priorizar unas políticas públicas y prácticamente eliminar otras. Deben hacerse con bisturí.

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De cualquier forma, reducir ministerios no es una panacea. Hecho de mala manera, tiene más valor como señal política e ideológica de austeridad que como reforma seria. Y es que, al eliminarse los puestos, las funciones no dejan de existir o de ser necesarias. Sin prudencia, se corre el riesgo de afectar programas o de simplemente hacer cambios cosméticos. Una reforma seria debe identificar duplicidades, estimar el ahorro y medir sus efectos sobre los servicios.

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Un problema mucho más urgente es la burocracia creciente. Según Servir, los servidores públicos aumentaron 20.2% entre 2017 y 2025, hasta 1.6 millones. La planilla llegó a S/ 85,260 millones: 76% más. Además, representa aproximadamente un tercio del presupuesto público. Allí debe concentrarse la reforma, reduciendo la planilla con metas, evaluación, planificación y cautela.

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Hoy las urgencias son la inseguridad y el inminente impacto del fenómeno de El Niño. Sería más útil que el MEF concrete su anuncio de impugnar ante el TC cuatro leyes del Congreso anterior: Cuba advierte que, sin corregirlas, el déficit podría subir a 3% del PBI durante cinco años. Antes que recortar ministerios, es prioritario contener obligaciones permanentes y cuidar los servicios esenciales que se verán amenazados en los próximos meses.

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