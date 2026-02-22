Fotografía tomada a través de rastreo de redes del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. (EFE/ Rastreo de Redes)
Fotografía tomada a través de rastreo de redes del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. (EFE/ Rastreo de Redes)
con fuerzas federales en el estado de Jalisco, al oeste de México.

La Secretaría de Defensa Nacional del Gobierno mexicano informó que las Fuerzas Especiales del Ejército llevaron a cabo un operativo en la zona de Tapalpa, a fin de lograr la detención de Oseguera Cervantes.

mientras que otras tres personas que resultaron gravemente heridas fallecieron durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

“Entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, precisaron en un comunicado.

Cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que fueron canceladas todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, tras la ola de violencia desatada por la muerte de “El Mencho”.

En un comunicado, , la cual se encuentra bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la suspensión de vuelos obedeció a una decisión de las aerolíneas, puntualizó la nota.

“Por decisión de las líneas aéreas, hoy domingo 22 de febrero de 2026, todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales se encuentran canceladas”, señaló.

Elaborado con información de EFE.

Un camión en llamas, incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco que terminó en la muerte de El Mencho, líder del CJNG. (Foto de Ulises RUIZ / AFP).
Un camión en llamas, incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco que terminó en la muerte de El Mencho, líder del CJNG. (Foto de Ulises RUIZ / AFP).

