El líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, conocido también como “El Mencho”, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco, al oeste de México.

La Secretaría de Defensa Nacional del Gobierno mexicano informó que las Fuerzas Especiales del Ejército llevaron a cabo un operativo en la zona de Tapalpa, a fin de lograr la detención de Oseguera Cervantes.

Durante el operativo, el personal militar respondió a los ataques de los criminales, lo que resultó en la muerte de 4 integrantes del CJNG en el lugar, mientras que otras tres personas que resultaron gravemente heridas fallecieron durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

“Entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, precisaron en un comunicado.

Cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que fueron canceladas todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, tras la ola de violencia desatada por la muerte de “El Mencho”.

En un comunicado, el GAP precisó que los hechos violentos registrados en varias zonas de Jalisco no impactaron la operación interna ni la seguridad dentro de la terminal aérea, la cual se encuentra bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la suspensión de vuelos obedeció a una decisión de las aerolíneas, puntualizó la nota.

“Por decisión de las líneas aéreas, hoy domingo 22 de febrero de 2026, todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales se encuentran canceladas”, señaló.

Elaborado con información de EFE.