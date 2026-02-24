La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que analiza posibles acciones legales contra el empresario Elon Musk, quien la acusó de actuar bajo órdenes del crimen organizado días después de la muerte de “El Mencho”.

“Lo estamos considerando si hacemos algún asunto legal (contra Musk). Lo están viendo los abogados, pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.

Las declaraciones de la mandataria mexicana se producen después de que Musk, propietario de X, escribiera un mensaje en respuesta a una publicación sobre declaraciones de la mandataria del 5 de noviembre del año pasado.

En ese post, la mandataria mexicana defiende su estrategia de seguridad y afirma que “volver a la guerra contra el narco no es una opción”.

Ante esto, el estadounidense remarcó que la presidenta “solo repite lo que le dicen sus jefes del cartel”.

El empresario publicó esos mensajes tras la ola de violencia registrada en México luego del operativo en el que murió el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Elaborado con información de EFE.