La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional el 23 de febrero de 2026. (Foto de YURI CORTEZ / AFP).
quien la acusó de actuar bajo órdenes del crimen organizado días después de la muerte de “El Mencho”.

“Lo estamos considerando si hacemos algún asunto legal (contra Musk). Lo están viendo los abogados, pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.

Las declaraciones de la mandataria mexicana se producen después de que Musk, propietario de X, escribiera

LEA TAMBIÉN: “Resguárdense en sus hogares”: EE. UU. lanza alerta de seguridad en México por violencia tras muerte de “El Mencho”

En ese post, la mandataria mexicana defiende su estrategia de seguridad y afirma que “volver a la guerra contra el narco no es una opción”.

Ante esto, el estadounidense remarcó que la presidenta “solo repite lo que le dicen sus jefes del cartel”.

LEA TAMBIÉN: Reportan que El Mencho, líder del CJNG, fue abatido en territorio mexicano

El empresario publicó esos mensajes tras la ola de violencia registrada en México luego del operativo en el que murió el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Elaborado con información de EFE.

Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, y empresario sudafricano-canadiense-estadounidense, habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
