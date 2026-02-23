Estados Unidos activó medidas de precaución este domingo 22 de febrero ante una serie de narcobloqueos registrados en México, luego de que autoridades federales confirmaran la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo de seguridad.

En respuesta, la Embajada de EE. UU. en México emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos que se encuentran en varias regiones del país.

El aviso incluye a Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, donde se reportaron cierres viales y actividad delictiva.

La advertencia abarca puntos específicos como Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara en Jalisco, así como Reynosa y otros municipios de Tamaulipas. En todas estas zonas, la recomendación principal es evitar salir y mantenerse en lugares seguros hasta nuevo aviso.

“Debido a los operativos de seguridad, los bloqueos viales y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en las ubicaciones mencionadas deben resguardarse en sus hogares hasta nuevo aviso”, señala el comunicado oficial difundido por la sede diplomática.

El aviso recomienda a ciudadanos estadounidenses resguardarse en sus domicilios y evitar áreas con actividad policial. (Foto: AFP)

Además, las autoridades estadounidenses pidieron mantener distancia de operativos policiales, observar el entorno con atención, buscar refugio y reducir desplazamientos innecesarios.

“Esté atento a los medios locales para obtener actualizaciones. Siga las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911”, añade el mensaje, junto con la recomendación de informar a familiares y amigos sobre su ubicación y estado.

Finalmente, la embajada compartió líneas de contacto para asistencia consular. Desde México, los ciudadanos pueden llamar al (55) 8526 2561 y desde Estados Unidos al +1-844-528-6611, canales habilitados para brindar orientación ante la situación de seguridad.