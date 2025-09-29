El posible cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos, programado presumiblemente para el miércoles, debido a desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto, preocupa a los inversionistas en Wall Street.

El pesimismo ante este eventual escenario, con una probabilidad estimada del 70%, afecta el riesgo y aumenta el valor del oro, cuyos futuros alcanzan un máximo histórico de 3,820 dólares por onza.

A pesar de ello, al cierre de hoy lunes 29 de septiembre, el Dow Jones subió 0.15% a 46.316 puntos, el S&P avanzó 0.26% a 6.661, y el Nasdaq creció 0.48% a 22.591 unidades.

El Departamento de Trabajo advirtió que no publicará informes programados si no se evita el cierre, y el presidente Donald Trump señaló que podrían ocurrir despidos masivos de funcionarios.

Entre las empresas del Dow Jones que reportaron subidas se encuentra Caterpillar (+1.26%), Walt Disney (+1.15%) y Amazon (+1.08%), mientras que Chevron (-2.53%) y Boeing (-1.89%) registraron bajadas.

“Los inversores esperan que los numerosos datos económicos previstos para esta semana anuncien una fortaleza en el empleo”, señaló José Torres, de Interactive Brokers.

Recordemos también que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) inició a mediados de septiembre una política de flexibilización monetaria debido al enfriamiento del mercado laboral, a pesar de una inflación aún muy por encima del objetivo del 2%.

Entre los anuncios más esperados esta semana se encuentran un informe sobre el sector privado, previsto para el miércoles 01 de octubre, y el informe mensual del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, esperado para la mañana del viernes 03.

Sin embargo, si no se aprueba ningún presupuesto antes del martes 30 de septiembre, Estados Unidos enfrentará un nuevo “shutdown” (cierre de gobierno), lo que podría retrasar la publicación de varios indicadores.

Cierre positivo en Wall Street

Wall Street, a pesar de este panorama, cerró el lunes en verde con ganancias moderadas, impulsadas por el repunte de empresas tecnológicas tras la noticia de la compra multimillonaria de Electronics Arts (EA).

Por su parte, EA comunicó que aceptó una oferta de compra en efectivo de 55 mil millones de dólares por parte del Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí, Silver Lake y Affinity Partners.

La adquisición de la empresa, la cual se encuentra pendiente de aprobación regulatoria y prevista para completarse en 2027, significará su salida de bolsa. Por ahora, los inversores reaccionaron positivamente y sus acciones subieron en un 4.5%.

Asimismo, otras tecnológicas también reportaron alzas después de varios días de caídas causadas por dudas sobre el crecimiento de la inteligencia artificial.

En tanto, los sectores de bienes no esenciales y tecnología lideraron la jornada, creciendo cerca de 0.5%, destacando empresas como Nvidia (2.1%), AMC (1.2%) y Micron (4.2%).

Elaborado con información de EFE y AFP.