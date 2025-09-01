Únete a nuestro canal
Los futuros de índices estadounidenses registraban pocos cambios este lunes, mientras los inversionistas evaluaban el impacto del fallo de una corte federal de apelaciones que declaró ilegales la mayoría de los aranceles globales del presidente Donald Trump.

