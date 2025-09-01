La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq permanecieron cerrados por el feriado del Día del Trabajo. A las 9:31 a.m. en Nueva York, los contratos del S&P 500 y del Nasdaq 100 mostraban variaciones mínimas.

Las acciones estadounidenses retrocedieron desde niveles récord el viernes, cuando los inversionistas tomaron ganancias tras conocerse que el indicador de inflación subyacente preferido por la Reserva Federal se mantuvo obstinadamente alto en julio.

El mercado se prepara para lo que suele ser el mes más débil para los títulos de Estados Unidos, en el que los inversionistas institucionales reequilibran posiciones, los minoristas reducen compras y la volatilidad aumenta.

El S&P 500, que ha marcado 20 récords en 2025, encadenó en agosto su cuarto mes consecutivo de alzas y cerró el mes con una ganancia del 1.9%.

Los estrategas de Evercore ISI, liderados por Julian Emanuel, señalaron que los inversionistas no deben temer una corrección del mercado alcista, ya que proyectan un alza de 20% para el S&P 500 hacia fines de 2026.

Aunque prevén que habrá más “sobresaltos”, consideran que la volatilidad de corto plazo representa una oportunidad de compra.

The Nasdaq MarketSite in New York. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

En medio de un ciclo de resultados que se desacelera, esta semana dos gigantes del sector tecnológico presentarán resultados: Salesforce Inc. el miércoles y Broadcom Inc. el jueves.

Wall Street se prepara para un período clave, en que se conocerán datos de empleo, inflación y la decisión de tasas de la Fed en las próximas tres semanas. Los mercados de swaps asignan cerca de 90% de probabilidades a un recorte de tasas en la próxima reunión.