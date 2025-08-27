“Agradecemos a nuestros clientes por compartir sus voces y su cariño por Cracker Barrel. Dijimos que escucharíamos, y lo hemos hecho”, señaló la compañía en un comunicado el martes. “Nuestro nuevo logotipo desaparecerá y nuestro ‘viejito’ permanecerá”.

Las acciones subieron hasta 7.4% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos el miércoles.

El nuevo logotipo de Cracker Barrel en un menú dentro de un restaurante en Homestead, Florida, el 21 de agosto de 2025.

Cracker Barrel enfrentó una ola de críticas en redes sociales desde que modificó su logotipo, al quitar la imagen de un hombre recostado sobre un barril y modernizar la tipografía.

Los críticos afirmaron que el nuevo diseño despojaba a la cadena de su historia. En particular, conservadores políticos acusaron a la empresa de intentar deshacerse de símbolos vinculados con la cultura estadounidense, la cual, según ellos, está bajo ataque.

El presidente Donald Trump dijo el martes temprano que la marca debía restaurar su antiguo logotipo y disculparse, lo que impulsó las acciones al alza.

La cadena de restaurantes debería “admitir un error basado en la respuesta de los clientes (la encuesta definitiva)” y “gestionar la compañía mejor que nunca”, afirmó Trump el martes en Truth Social. “Obtendrán miles de millones en publicidad gratuita si juegan bien sus cartas” y restauran el logotipo anterior, que muestra a un “anciano” apoyado en un barril.

Las acciones de Cracker Barrel subieron hasta 6.3% tras la publicación. Los títulos habían caído la semana pasada, después de que las redes sociales se llenaran de críticas contra el nuevo logotipo, que solo mostraba las palabras Cracker Barrel.

Nuevo diseño “despoja” historia y carácter de la cadena

En su comunicado, Cracker Barrel se definió como “una orgullosa institución estadounidense”. La compañía ya había admitido a comienzos de semana que podría haber comunicado mejor los cambios.

La marcha atrás se produce después de varios días de pérdidas bursátiles, la mayor de ellas el 21 de agosto, cuando las críticas se intensificaron.

En un comunicado reciente, Cracker Barrel señaló que, aunque el logotipo principal había cambiado, el “anciano”, conocido como Uncle Herschel, seguiría presente en el menú, en carteles de carretera y en el interior de las tiendas. Sin embargo, la empresa reconoció que podría haber manejado el cambio de otra manera.

“Podríamos haber hecho un mejor trabajo compartiendo quiénes somos y quiénes siempre seremos”, señaló la compañía.

El rediseño formaba parte de un esfuerzo de reestructuración más amplio encabezado por la directora ejecutiva Julie Felss Masino , que busca revertir la caída en el tráfico de comensales. La empresa también está remodelando locales y actualizando su menú.

Las acciones de Cracker Barrel cayeron tras el cambio de logo

La cadena recibe altas calificaciones de los clientes en aspectos como autenticidad, decoración, ambiente familiar e higiene, según la firma de investigación Technomic Inc. Pero tiene un rendimiento menor con consumidores jóvenes, incluida la Generación Z, aunque resulta atractiva para grupos como los millennials.

Trump, en una publicación en Truth Social, felicitó a Cracker Barrel por volver a su logotipo anterior.

Cracker Barrel sufre una baja en el tráfico de clientes

“Todos sus fanáticos lo aprecian mucho”, escribió el presidente. “Buena suerte en el futuro. Ganen mucho dinero y, lo más importante, hagan felices a sus clientes otra vez”.

En otra publicación, el presidente se mostró estilizado como el hombre del logotipo, recostado sobre un barril de petróleo.

Publicación de Trump al estilo de Cracker Barrel. (Foto: Truth Social de Donald Trump)

No es la primera vez que Trump interviene en debates sobre empresas de consumo este verano. Recientemente publicó en Truth Social en apoyo a un anuncio de American Eagle Outfitters Inc. con la actriz Sydney Sweeney, criticado por algunos por lo que consideraron referencias a la eugenesia. El presidente terminó opinando que se trataba del “ANUNCIO MÁS HOT” en circulación, lo que provocó un alza de las acciones de American Eagle.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, dijo en X que habló con la compañía el martes por la mañana sobre el cambio de logotipo.