El consorcio, que incluye a Silver Lake Management, el Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés) de Arabia Saudita y Affinity Partners de Jared Kushner, aceptó pagar US$ 210 por acción en efectivo por la empresa con sede en Redwood, California, según un comunicado difundido el lunes.

La cifra representa una prima del 25% respecto al nivel en que cotizaban sus acciones antes de que se filtraran las negociaciones el viernes.

Electronic Arts, creadora de EA Sports FC y The Sims, vende sus acciones en medio de un crecimiento lento de la industria de los videojuegos, valorada en US$ 178,000 millones, tras el auge de ventas durante los confinamientos de la pandemia.

La empresa, que ha atravesado varias rondas de despidos, buscaba nuevas áreas de expansión para atraer a jugadores que se han inclinado hacia franquicias gratuitas con actualizaciones constantes, en lugar de pagar hasta US$ 80 por títulos nuevos.

La transacción, que incluye US$ 20,000 millones en financiamiento de deuda de JPMorgan Chase & Co., también refleja el apetito de Wall Street por fusiones transformadoras bajo la administración favorable a los acuerdos del presidente Donald Trump, pese a temores de recesión y tensiones geopolíticas que afectan a la economía global.

Fundada en 1982, Electronic Arts es uno de los mayores editores independientes de videojuegos tras una ola de consolidación en el sector en los últimos años. Activision Blizzard, creadora de Call of Duty, fue adquirida por Microsoft Corp. hace dos años.

Con un valor de US$ 55,000 millones, el acuerdo supera la adquisición por US$ 45,000 millones de la eléctrica TXU en 2007 como la mayor compra apalancada registrada. También figura entre los mayores acuerdos de fusiones y adquisiciones de 2025.

Convertirse en empresa privada permitirá a EA evitar la presión de los resultados trimestrales y las demandas de los inversionistas. Su fortaleza en títulos deportivos le garantiza ingresos predecibles, un atractivo para las firmas de capital privado. Las franquicias deportivas de la compañía, incluida Madden NFL, representaron cuatro de los 10 videojuegos más vendidos el año pasado según la consultora Circana.

Los analistas también esperan un impulso con el próximo Battlefield 6, la nueva entrega de la popular saga de disparos de la compañía de Redwood City, programada para lanzarse el 10 de octubre. La expectativa por el título ha sido fuerte y ayudó a que las acciones de EA subieran 15% este año antes de conocerse la noticia de la venta.

Silver Lake, con amplia trayectoria de inversión en el sector tecnológico, también participa en la adquisición del negocio estadounidense de TikTok, informó Bloomberg News previamente.

Para el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, es la mayor apuesta hasta ahora en entretenimiento interactivo, en un fondo que ya posee una participación cercana a 10% en Electronic Arts y es dueño del creador de Pokémon Go. En 2023, su filial Savvy Games Group compró Scopely Inc. por US$ 4,900 millones, dueña del exitoso Monopoly Go!.

La mayoría de las grandes operaciones con inversionistas extranjeros requiere algún tipo de aprobación gubernamental. Affinity Partners —fundada por Kushner, yerno del presidente, durante la primera administración Trump— participa en el acuerdo. Affinity cuenta con respaldo de inversores extranjeros, incluidos algunos de Medio Oriente.