Pese a la volatilidad por la guerra entre Estados Unidos e Irán, el parqué neoyorquino ve crecimientos en sus principales indicadores. Foto: EFE
Pese a la volatilidad por la guerra entre Estados Unidos e Irán, el parqué neoyorquino ve crecimientos en sus principales indicadores. Foto: EFE
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Redacción Gestión
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, que avanzó 8.85% en dicho periodo, su mejor primera mitad desde 2021.

En tanto, el S&P 500 avanzó un 9.6% y el Nasdaq un 12.8%, impulsados por la inteligencia artificial (IA) y el fuerte avance de pequeñas empresas —en específico por el índice Russell 2000, que agrupa 2,000 pequeñas empresas y que se disparó más de 21% en su mejor primer semestre desde 1991—.

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Entre las mayores variaciones de la jornada resaltaron AMD, que lo hizo en 7.68%; Intel, en cerca del 6%; y Nvidia, con 2.63%.

, así como las oscilaciones del precio del petróleo y las dudas sobre el gasto en la IA, para el segundo trimestre los temores se disiparon y favorecieron un mayor apetito por el riesgo.

Según expertos, si las tensiones geopolíticas no aumentan, el mercado alcista puede seguir creciendo en la segunda mitad del año. Foto: EFE
Según expertos, si las tensiones geopolíticas no aumentan, el mercado alcista puede seguir creciendo en la segunda mitad del año. Foto: EFE

Tim Holland, director de inversiones de Orion, indicó a CBC que

De esa manera, considera que, si no se elevan las tensiones geopolíticas, el mercado alcista podría seguir ampliándose en la segunda mitad del 2026.

Especialistas precisan que pequeñas capitalizaciones trajeron un rally vinculado a la ampliación del mercado alcista “más allá de las grandes tecnológicas” y al creciente interés del ciclo inversor en IA hacia fabricantes de chips y otros proveedores tecnológicos".

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Ahora se aguarda que ; dicho factor seguirá condicionando a la renta variable.

Por otro lado, el oro cayó 6.6% y la plata retrocedió 18.5% debido a la volatilidad de los tipos referenciales; mientras que la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años cerró el semestre en el 4.45%, frente al 4.15% con el que terminó 2025.

Con información de EFE.

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