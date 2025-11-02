El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, entiende las consecuencias de una eventual invasión a Taiwán, aunque evitó precisar si Estados Unidos intervendría militarmente en defensa de la isla.

En un extracto de una entrevista que CBS News emitirá el domingo, Trump señaló que Taiwán “ni siquiera se mencionó” durante su reunión con Xi la semana pasada en Corea del Sur, el primer encuentro cara a cara entre ambos líderes en seis años .

Al ser consultado sobre una posible respuesta estadounidense ante una acción militar china, el presidente estadounidense respondió que “Lo descubrirán si sucede, y él entiende la respuesta a eso”.

El republicano añadió que el mandatario chino y su entorno le habrían asegurado que jamás harían nada mientras él fuera presidente. Pese a las declaraciones, Trump rehusó ofrecer más detalles.

Cabe mencionar que, Estados Unidos solo reconoce a Pekín, pero proporciona armas a Taiwán para su autodefensa.

El tema sigue generando tensiones, que Trump y Xi parecieron evitar en su cumbre, centrada en aliviar la guerra comercial que enfrenta a las dos principales economías del planeta.

(Elaborado con información de EFE)