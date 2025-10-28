A trader works on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US, on Monday, Oct. 13, 2025. US stocks rose on Monday, as President Donald Trump dialed back threats to impose tariffs on China while Broadcom Inc. signed a multi-year deal with OpenAI.
A trader works on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US, on Monday, Oct. 13, 2025. US stocks rose on Monday, as President Donald Trump dialed back threats to impose tariffs on China while Broadcom Inc. signed a multi-year deal with OpenAI.
Un rally en las mayores compañías tecnológicas del mundo llevó a las acciones a máximos históricos en medio de la especulación de que la inteligencia artificial seguirá impulsando las ganancias del grupo que ha sostenido el mercado alcista.

