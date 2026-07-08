La Marina y la Agencia de Seguridad Marítima de Pakistán localizaron este miércoles los restos del avión de carga Boeing 737 de la aerolínea privada K2 Airways, reportado como desaparecido la noche anterior en el mar Arábigo con cinco tripulantes a bordo.

“Tras 12 horas de operaciones de búsqueda y rescate en alta mar, se han localizado e identificado con éxito los restos del Boeing 737 de carga de K2 Airways que fue declarado desaparecido anoche”, anunció la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán en un comunicado difundido a través de la red social X.

De acuerdo con el organismo aeroportuario, los equipos de emergencia concentran ahora sus esfuerzos en intentar localizar a los cinco miembros de la tripulación, de quienes aún no se tienen noticias.

El fuselaje y los restos de la aeronave fueron recuperados en aguas profundas a unas 53 millas náuticas (unos 98 kilómetros) al sur de la localidad costera de Ormara, en la provincia sudoccidental paquistaní de Baluchistán.

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El hallazgo se produce pocas horas después de que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, indicó que el aparato se había estrellado y ordenó un despliegue masivo e inmediato de la Aviación Civil de Pakistán, la Marina y la Fuerza Aérea en la zona de operaciones.

Tras 12 horas de operaciones de búsqueda y rescate en alta mar, se han localizado los restos del Boeing 737 de carga de K2 Airways, informaron las autoridades. Foto: EFE.

Aeronave desapareció de los radares

Un avión de carga de la aerolínea paquistaní K2 Airways, con cinco tripulantes a bordo, desapareció de los radares mientras realizaba un vuelo entre Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, y Karachi, en el sur de Pakistán, informó el martes la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán.

De acuerdo con la entidad, el Boeing 737 reportó un problema en su sistema de navegación a las 21:18 (hora local) del martes, cuando se aproximaba a Karachi. Tras ello, recibió asistencia del Centro de Control de Área de esa ciudad.

Tres minutos más tarde, el radar detectó que la aeronave descendía de forma acelerada y efectuaba un cambio repentino de rumbo. Poco después, se perdió tanto el contacto por radar como las comunicaciones, cuando el avión se encontraba a unas 155 millas náuticas (287 kilómetros) al oeste de Karachi.

El Boeing 737 de K2 Airways desapareció del radar cuando se encontraba a unos 287 kilómetros al oeste de Karachi. Foto: EFE.

Operativo de búsqueda

Tras la desaparición del avión, las autoridades activaron el Centro de Coordinación de Rescate e iniciaron una operación de búsqueda y salvamento en el mar con la participación de diversas agencias.

La plataforma especializada Flightradar24 identificó el vuelo como KTA1732 y confirmó que se trataba de un Boeing 737 de carga con matrícula AP-BOI.

Según los datos preliminares de la plataforma, la aeronave registró una pérdida de altitud, seguida de una breve recuperación y una segunda caída pronunciada antes de desaparecer del radar.

Asimismo, Flightradar24 indicó que, poco después del despegue desde Sharjah, tanto este avión como otras aeronaves que operaban en la zona experimentaron interferencias en el sistema de navegación satelital GNSS, lo que afectó parte de los datos iniciales de seguimiento.

K2 Airways es una aerolínea privada con sede en Karachi, fundada en 2018. En julio de 2024 incorporó su primer Boeing 737-400SF para fortalecer sus operaciones de transporte de carga.

Con información de EFE.