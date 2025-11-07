Javier Milei. (Foto: Daniel DUARTE / AFP).
Javier Milei. (Foto: Daniel DUARTE / AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este viernes en Nueva York con un grupo de empresarios de compañías como Morgan Stanley o Salesforce.

La Oficina del Presidente informó en su perfil de X de que Milei mantuvo una reunión

En la imagen que adjunta la Oficina del Presidente en la publicación se ve a Milei sentado en una larga mesa y rodeado de los inversores, con los que comparte un desayuno.

LEA TAMBIÉN: Milei en foro de Miami: “Vamos a hacer a Argentina y a América ‘great again’”

Milei llegó hoy a la Gran Manzana acompañado del ministro de Exteriores, Pablo Quirno y el de Economía, Luis Caputo, así como de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

En esta reunión de carácter privado

Según medios argentinos, Milei tiene previsto visitar hoy la tumba del rabino Menajem Mendel Schneerson en el cementerio judío de Montefiore, que ya visitó en 2023.

El mandatario aterrizó de madrugada en la Gran Manzana tras volar desde Miami, donde ayer asistió al America Business Forum (ABF).

Allí, aseguró que “el socialismo ha entrado” a Estados Unidos por “la costa este” tras las elecciones del martes, en las que los demócratas ganaron contiendas locales como la Alcaldía de Nueva York.

Esta es la primera visita de Milei a Estados Unidos tras la victoria de su movimiento político en los comicios legislativos del 26 de octubre, cuando su formación de ultraderecha, La Libertad Avanza, obtuvo más del 40 % de los votos y fortaleció su presencia en ambas Cámaras del Congreso.

TE PUEDE INTERESAR

Javier Milei reconoció desaceleración económica y pérdida de la confianza en Argentina
Javier Milei asegura que “lo peor ya pasó”: aumentará el gasto en jubilados y salud
Las lecciones que Javier Milei podría aprender de su derrota en Buenos Aires
¿Javier Milei pierde confianza?: riesgo país de Argentina se dispara

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.