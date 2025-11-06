El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este jueves en Miami de que “el socialismo ha entrado” a Estados Unidos por “la costa este” tras las elecciones del martes, en las que los demócratas ganaron contiendas locales como la Alcaldía de Nueva York.

“(El kirchnerismo), dicho sea de paso, no es ni más ni menos que una de las sucursales del socialismo del siglo XXI y que, en algún lugar de la costa este, ha entrado aquí. Se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos”, indicó Milei en el America Business Forum (ABF).

El mandatario no precisó a quién se refería, pero sus declaraciones se producen tras la elección el martes en Nueva York de Zohran Mamdani, quien se identifica como demócrata socialista y es el primer musulmán y el más joven en ser alcalde electo de la mayor ciudad del país.

“Absolutamente que vamos a hacer a Argentina y a América ‘great again’ (grandes de nuevo). Y no se dejen intimidar por algunos resultados locales”, expresó Milei en referencia a los comicios en los que los demócratas también ganaron las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia, y la Proposición 50 en California.

Sus palabras trascienden tras las del presidente estadounidense, Donald Trump, quien el miércoles aseveró en el mismo foro que Miami “será un refugio” para quienes “escapen del régimen comunista” en Nueva York tras el triunfo de Mamdani.

Esta es la primera visita de Milei a Estados Unidos tras la victoria de su movimiento político en los comicios legislativos del 26 de octubre, cuando su formación de ultraderecha, La Libertad Avanza, obtuvo más del 40% de los votos y fortaleció su presencia en ambas cámaras del Congreso.

Su visita anterior fue apenas en octubre, cuando se reunió con Trump en la Casa Blanca para recibir su respaldo, incluyendo un acuerdo ‘swap’ por US$ 20,000 millones entre ambos países y la compra de pesos, lo que contribuyó a contener las presiones cambiarias que afrontaba Argentina en la antesala de los comicios.

Además, Trump sugirió el 19 de octubre que su país comprará carne de res a Argentina para contener la inflación.

“Tenemos prácticamente la misma cantidad de cabezas de ganado que hace 30 años, una locura para un país famoso por la calidad de su carne. En línea con esto, quisiera agradecer al presidente Donald Trump y a toda su Administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina cuatro veces superior”, dijo hoy Milei.

Asimismo, avisó que “esto no es más que uno de los acuerdos comerciales que Argentina y Estados Unidos se deben hace muchos años” y que “ambos países trabajan por rectificar”.