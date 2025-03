Goldman mantuvo en un comienzo sus proyecciones de precios cuando la OPEP+ confirmó este mes los planes de aumentar la producción de petróleo. Pero ante la creciente presión sobre el crecimiento económico de Estados Unidos, el banco redujo su previsión. Ahora prevé que el Brent se sitúe en un rango de US$ 65-US$ 80 por barril, frente al rango anterior de US$ 70-US$ 85.

“Esperamos que el Brent se mantenga por encima de los US$ 70 por barril en los próximos meses”, pero “ya no vemos US$ 70 como el precio mínimo”, indicó el jefe de investigación de productos básicos, Daan Struyven . Los futuros del Brent rondan actualmente los US$ 71.

La revisión de Goldman sigue a las rebajas anunciadas en las últimas semanas por Morgan Stanley y Bank of America Corp, que estiman que el precio del Brent rondará los US$ 60 durante el segundo semestre.

Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. llevan tiempo pronosticando que los precios cerrarán el año en torno a los US$ 60. Fuera de Wall Street, las principales comercializadoras de petróleo como Vitol Group y Gunvor Group, que han tenido una postura alcista sobre el crudo en los últimos años, también se han vuelto más pesimistas.

La caída del petróleo ha sido celebrada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y ofrece alivio a los consumidores y a los bancos centrales tras años de inflación desenfrenada. Pero plantea riesgos financieros para los productores de la industria estadounidense del shale oil y para la Organización de Países Exportadores de Petróleo, liderada por Arabia Saudita.

Por mucho tiempo, Citigroup ha sido el más pesimista del grupo, proyectando que el crudo promediará US$ 60 por barril en el segundo y tercer trimestres antes de hundirse aún más a US$ 55 en el cuarto.

Las evaluaciones preliminares de Wall Street para el próximo año sugieren poco margen de alza. JPMorgan anticipa que el crudo promediará los US$ 61 por barril, y puede incluso llegar a los US$ 50 mientras Trump presiona para mantener los barriles sancionados de Rusia e Irán en el mercado.