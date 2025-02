“Aceptamos a todo el mundo como cliente. La verdadera cuestión es, francamente, la regulación excesiva”, dijo el director ejecutivo el martes en el Club Económico de Washington, D.C.

El mes pasado, el presidente Donald Trump reprendió públicamente a Moynihan en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, acusando a Bank of America de limitar los negocios con ciertos clientes. Trump también llamó la atención al director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, por los mismos supuestos malos tratos a clientes conservadores. Ambos bancos han dicho que no discriminan a los clientes por su religión o creencias políticas.

“Si se fija, lo que ha ocurrido ha sido por interpretaciones de la lucha contra el blanqueo de capitales, la ley de secreto bancario, CSC (conozca a su clientes)”, dijo Moynihan. “El sistema bancario tiene una gran carga tanto de informar de actividades sospechosas como la de hacer muchos análisis”.

Los bancos han sido criticados por cerrar cuentas de clientes por razones inexplicables. También están obligados por ley a informar de actividades sospechosas a los reguladores para evitar el blanqueo de dinero.

“Tenemos que cerrar cuentas y no podemos decirle a la gente por qué lo hacemos. Y a menudo las autoridades nos dicen que cerremos cuentas, lo que crea confusión”, señaló Moynihan el martes. “Al final, se trata de hacer bien estas regulaciones. Creo que abre el diálogo sobre cómo hacer que estas regulaciones sean correctas”.

Moynihan es uno de los directores ejecutivos con más años de servicio de un gran banco estadounidense. Asumió el cargo hace 15 años durante la crisis financiera mundial, y más tarde dirigió la entidad crediticia durante la pandemia de covid-19 y la agitación de la banca regional.

El ejecutivo de 65 años ha manifestado su interés en permanecer en el cargo durante los próximos años, desestimando el martes las preguntas sobre su posible incorporación a cargos gubernamentales.

Bank of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, reportó ingresos netos de US$ 27,100 millones el año pasado, un 2.3% más que en 2023.