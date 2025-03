El metal subió en las últimas semanas después de que el presidente Donald Trump ordenara una investigación sobre las importaciones de cobre, lo que provocó un aumento de los precios en Estados Unidos y una carrera para enviar metal al país antes de que se imponga algún gravamen.

El precio de referencia mundial fijado en la Bolsa de Metales de Londres cerró el miércoles en US$ 9,770 la tonelada, mientras que los futuros en Nueva York ya cotizan cómodamente por encima de los US$ 10,000 la tonelada.

“Creemos que es probable que el ajuste del mercado físico fuera de Estados Unidos persista hasta mayo/junio, compensando temporalmente los vientos en contra de los precios derivados de los anuncios arancelarios más amplios de Estados Unidos”, señalaron analistas de Citigroup, incluido Max Layton , en una nota enviada por correo electrónico.

Los metales industriales se han mantenido razonablemente bien a pesar de los crecientes temores por la economía estadounidense ante los anuncios comerciales de Trump. El cobre también se ha visto impulsado por la escasez de materia prima, ya que la demanda de las fundiciones crece a un ritmo superior al que se pueden expandir las minas mundiales.

El cobre se acerca a los 10,000 dólares ante la turbulencia del comercio mundial | El precio en la Bolsa de Metales de Londres sube casi un 12% este año.

El cobre bajaba un 0.3% a US$ 9,737 por tonelada en la LME a las 12:33 p.m. hora local, recortando el alza del año al 11%. En Nueva York, los futuros del cobre en la Comex mantenían prácticamente sin cambios, alrededor de US$ 4.84 la libra, o US$ 10,670 la tonelada.

En China, las autoridades emitieron más licencias para exportaciones, mientras las fundiciones del principal productor mundial enfrentan pérdidas cada vez mayores en medio de una feroz competencia por el concentrado de cobre. Las tarifas de procesamiento han profundizado una caída por debajo de cero.

Los aranceles renovados de la Sección 232 de Trump sobre el acero y el aluminio entraron en vigor el miércoles, lo que provocó represalias por parte de la Unión Europea y Canadá. Trump ha dejado claro que quiere aranceles sobre el cobre, pero su Departamento de Comercio primero tiene que llevar a cabo una investigación y hacer recomendaciones.

La proyección de Citi marca un cambio con respecto a su pronóstico de febrero de que el cobre caería a US$ 8,500 la tonelada en el segundo trimestre. El banco dijo que aún espera un retroceso “una vez que la demanda de importación de cobre de Estados Unidos inducida por los aranceles se desplome, lo que esperamos a medida que se acerque la implementación del arancel de la Sección 232 sobre el cobre”.