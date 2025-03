La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, logró en 2024 una ganancia neta por US$ 2,393 millones, frente a pérdidas en 2023 por US$ 1,277 millones, de la mano de una creciente actividad en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

De acuerdo con los estados contables consolidados difundidos este viernes por la compañía, con datos expresados en moneda estadounidense, en 2024 la principal productora de hidrocarburos de Argentina registró un beneficio operativo de US$ 1,480 millones, desde una pérdida operativa de US$ 1,248 millones en 2023.

La compañía obtuvo el año pasado un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado positivo de US$ 4,654 millones, con un alza del 15% con respecto al año anterior, “impulsado principalmente por la recuperación del precio local de los combustibles, los crecientes ingresos por exportaciones de petróleo y la expansión del shale oil (crudo no convencional)”, indicó YPF en un comunicado.

En tanto, los ingresos anuales de la petrolera ascendieron a US$ 19,293 millones, con una subida interanual del 11%.

Por otra parte, YPF precisó que su deuda neta ascendía a finales del 2024 a US$ 7,434 millones, con un aumento interanual del 9 %.

Además, indicó que sus inversiones bajaron un 5% interanual el año pasado, totalizando US$ 5,041 millones.

Su producción total de hidrocarburos alcanzó el año pasado a 536,100 barriles equivalentes por día, un 4% más que en 2023, con un fuerte crecimiento de la producción en crudo no convencional en Vaca Muerta (suroeste de Argentina), donde YPF ha puesto el foco de sus actividades en el plan estratégico puesto en marcha a inicios de 2024.

La producción de crudo de YPF en Vaca Muerta creció un 26%, a 122,400 barriles equivalentes por día, y sus exportaciones de petróleo aumentaron un 174% con respecto a 2023.

YPF es el mayor productor de petróleo en Vaca Muerta y ha logrado el año pasado incrementar sus reservas de crudo en esa formación.

Como parte de su estrategia para hacer foco en los hidrocarburos no convencionales, la empresa se desprendió el año pasado de varias concesiones en áreas maduras convencionales.

