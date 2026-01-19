Valentino, el último de los grandes diseñadores de la moda, falleció este lunes en Roma a los 93 años tras una larga carrera que le convirtió en el gran maestro de la elegancia y en todo un referente para varias generaciones de diseñadores.

Este legendario diseñador falleció en su casa de Roma, reportó la agencia ANSA, citando a la Fundación Valentino Garavani y a la pareja del modisto, Giancarlo Giammetti.

Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

(ARCHIVOS) Valentino saluda al público tras su desfile del 12 de octubre de 2003 en París, durante la colección de prêt-à-porter Primavera/Verano 2004. (Foto de PIERRE VERDY / AFP)

Tanto en la pasarela como en su vida personal, Valentino derrochaba lujo hasta el último detalle de su impecable peinado y su bronceado color caramelo.

Desde que empezó a estudiar moda con tan solo 14 años hasta que se retiró en 2007, la carrera de Valentino Garavani (1932-2025) estuvo jalonada de grandes momentos que forman parte de la historia del diseño.

-- A los 14 años ingresa en la Escuela de Arte del Figurín, de Milán.

-- Con 17 años se traslada a París, donde completa su formación y donde consiguió una beca de la Cámara Sindical de la Alta Costura Parisina que le permitió trabajar como figurinista en los talleres de uno de los cinco grandes de la Alta Costura de entonces, Jean Desses, antes de establecerse con Guy Laroche.

-- En 1959 regresa a Italia y abre su primer taller en Via Condotti, una de las calles más exclusivas de la ciudad.

-- Ese mismo año presenta su primera colección, llamada ‘Ibis’. Exuberante y lujosa, deslumbró a la sociedad romana.

-- En 1960 funda la Maison Valentino de la mano de Giancarlo Giacometti, un estudiante de arquitectura que conoció ese mismo año y que se convirtió en su compañero sentimental y socio durante décadas. Él se encargó de hecho de la parte empresarial, permitiendo al modisto concentrarse exclusivamente en el diseño.

(ARCHIVOS) El diseñador italiano de alta costura Valentino agradece los aplausos tras su desfile para celebrar sus 45 años de carrera, en Roma, el 7 de julio de 2007. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP)

-- El gran salto internacional llegó en 1962, al debutar con su colección de alta costura en la Sala Bianca del Palacio Pitti de Florencia.

-- En 1968 lanzó su ‘Colección Blanca’, una arriesgada apuesta en la que las modelos llevaban sólo prendas de color blanco y crema, y que fue vista como un gesto de elegancia radical.

-- También en 1968 logró uno de los hitos de su carrera cuando Jacqueline Kennedy le pidió que diseñara su vestido de novia para su matrimonio con el magnate griego Aristóteles Onassis. Jackie se convirtió en un referente de estilo y el traje tuvo tanto éxito que Valentino recibió sesenta pedidos para hacer réplicas idénticas de ese diseño delicado, de cuello alto, con tiras bordadas en el cuerpo y falda plisada.

-- En mayo abre su primera tienda en París, en el número 42 de la avenue Montaigne. Le seguirían establecimientos en Milán (1969), Nueva York (1970), Londres (1974) o Tokio (1976).

-- Durante los años 60 y 70, Valentino se convirtió en el diseñador favorito de la jet set internacional. Entre sus clientas estaban Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Jane Fonda, Grace Kelly o Farah Diba (la emperatriz de Irán).

-- Fue también por entonces cuando el diseñador se enamoró del color que llegaría a conocerse como ‘rojo Valentino’, y del que reconoció que se prendó durante una sesión de ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

-- En 1975 celebra su primer desfile en París, una colección prêt-à-porter que se vio en el Hotel George V.

-- Tres años después, en 1978, lanza su primer perfume, ‘Valentino’, en un espectacular evento en el Théâtre des Champs-Élysées, con música de Tchaikovsky, un ballet de Roland Petit y la actuación de Mikhail Baryshnikov.

-- En los años ochenta amplió su firma, y se convirtió en el primer estilista que se atrevió a lanzar una línea de ropa vaquera. Posteriormente también añadió a sus colecciones de ropa de hombre y mujer, complementos como zapatos y corbatas, perfumes e incluso azulejos.

-- Jessica Lange luce un vestido de Valentino, en verde agua, cuajado de lentejuelas, para recoger en 1983 su segundo Óscar, a mejor actriz secundaria, por ‘Tootsie’.

-- En 1986 recibe el título de Cavaliere di Gran Croce.

-- El 30 aniversario de la Maison llega en 1991, con dos grandes exposiciones en los Museos Capitolinos y en la Academia Valentino, en Roma: ‘Valentino Trent’Anni di magia’, que llegarían en 1992 a Nueva York.

-- Ese mismo año, la gran Sophia Loren se había decantado por un Valentino negro, lleno de encaje, para recibir su Óscar honorífico.

-- En 1996 recibe el título de Cavaliere del Lavoro y en 2006 la Legión de Honor de Francia.

(ARCHIVOS) El diseñador italiano Valentino saluda al público al final del desfile de su colección prêt-à-porter Otoño/Invierno 2006-2007 en París, el 5 de marzo de 2006. (Foto de FRANCOIS GUILLOT / AFP)

-- Uno de los diseños más recordados de Valentino es el vestido negro con ribetes blancos que lució Julia Roberts en la ceremonia de los Óscar de 2001, edición en la que ganó su Óscar a mejor actriz por ‘Erin Brockovich’. Un ejemplo de la delicadeza de sus trabajos, con una cola de tul negro que se abría dejando ver más rayas blancas.

-- En 2007 celebra el 45 aniversario de su marca en el Museo del Ara pacis de Roma, donde se exhiben más de 350 de sus creaciones.

-- Y en septiembre anuncia su retirada tras casi cinco décadas de carrera.

-- Su último desfile de alta costura se celebró en París en enero de 2008, y concluyó con un pase de modelos vestidas de rojo, su color fetiche. Entre las asistentes estaban Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Anne Hathaway, Uma Thurman o Gwyneth Paltrow.

-- En 2006, el diseñador hizo también un cameo en la película ‘El diablo se viste de Prada’ (‘The Devil Wears Prada’).

-- En 2009 se estrenó ‘The Last Emperor’, un documental dirigido por Matt Tyrnauer, que ofrecía una mirada íntima de los últimos años del diseñador, atendiendo tanto al proceso creativo como a la relación con Giammetti.

Elaborado con información de AFP y EFE