Un cuestionado fue cancelado formalmente tras meses de críticas por su posible impacto en uno de los principales centros de astronomía del planeta, informaron las autoridades a la AFP el jueves.

El conglomerado AES Andes, filial en de la empresa estadounidense AES Corporation, quería explotar un campo de 3,000 hectáreas en el desierto de Atacama, cerca de Paranal (norte). A través del denominado proyecto INNA, buscaba generar energía solar y eólica y y amoniaco verde. 

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto INNA se da por desistido”, dice un documento entregado a la AFP por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

El denunció la contaminación lumínica del proyecto, susceptible de perturbar la observación del cielo.

Debido a su ubicación prevista, el proyecto supondría una amenaza grave para los cielos más oscuros y despejados de la Tierra y para el funcionamiento de las instalaciones astronómicas más avanzadas del mundo”, dijo Xavier Barcons, director general del ESO

El retiro formal de la iniciativa se hizo efectivo 17 días después de que la empresa AES Andes anunciara a finales de enero que desistió de su ejecución del proyecto, tras meses de cuestionamientos desde la comunidad astronómica internacional.

Obreros trabajan en la construcción del nuevo telescopio ELT, con un espejo principal de 39 metros, en el Cerro Armazones, cerca del Observatorio Paranal del Observatorio Europeo Austral (ESO), Región de Antofagasta, en el desierto de Atacama, a unos 1150 km al norte de Santiago, el 28 de enero de 2025. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP)
Obreros trabajan en la construcción del nuevo telescopio ELT, con un espejo principal de 39 metros, en el Cerro Armazones, cerca del Observatorio Paranal del Observatorio Europeo Austral (ESO), Región de Antofagasta, en el desierto de Atacama, a unos 1150 km al norte de Santiago, el 28 de enero de 2025. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP)

El proyecto inició su evaluación en diciembre de 2024 y contemplaba una inversión de US$ 10,000 millones. AES Andes se concentrará en su cartera de energías renovables y de almacenamiento de energía, según un comunicado difundido a inicios de febrero. 

Entre las instalaciones potencialmente afectadas estaba el observatorio de Paranal, situado a 1,200 kilómetros de Santiago y a 2,635 metros de altitud, lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. Esta ventaja le otorga condiciones atmosféricas únicas que lo convierten en uno de los observatorios más productivos del mundo. 

También está el Very Large Telescope (VLT) de la ESO, compuesto por cuatro telescopios individuales, y que proporcionó la primera imagen de un exoplaneta en 2004. 

El proyecto empresarial también ponía en peligro el buen funcionamiento del Telescopio Extremadamente Grande (ELT), un proyecto colosal que está previsto que sea terminado en 2028.

