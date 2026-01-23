El aeropuerto londinense de Heathrow anunció este viernes que ha eliminado el límite de 100 mililitros para los líquidos en el equipaje de mano, tras completar la instalación de nuevos escáneres de seguridad de tecnología más avanzada en todas sus terminales.

A partir de ahora los pasajeros que salgan desde ese aeródromo podrán llevar líquidos en envases de hasta dos litros y mantener dispositivos electrónicos, como ordenadores portátiles o tabletas, dentro de su equipaje de mano durante los controles, sin necesidad de utilizar bolsas de plástico transparentes.

Heathrow se convierte así en el mayor aeropuerto del mundo en desplegar plenamente estos escáneres de tecnología computarizada (CT, en inglés), que ofrecen imágenes más detalladas del contenido de las bolsas y las maletas y permiten agilizar el paso por los controles.

Otros aeropuertos británicos como Gatwick, Birmingham, Bristol y Edimburgo ya implantaron esta tecnología y permiten también transportar líquidos de hasta dos litros, mientras que en otros, como London City, Luton o Teesside, el límite sigue siendo de 100 ml a la espera de la autorización regulatoria correspondiente.

Las restricciones sobre líquidos en el equipaje de mano fueron introducidas internacionalmente en 2006, después de que la Policía británica frustrase un plan para cometer atentados en vuelos entre Londres y Estados Unidos mediante explosivos líquidos.

Heathrow estima que el nuevo sistema permitirá reducir significativamente las esperas y ahorrar cerca de 16 millones de bolsas de plástico de un solo uso al año, según dijo en un comunicado.

El consejero delegado, Thomas Woldbye, celebró que “todos los pasajeros de Heathrow pueden ahora dejar líquidos y ordenadores portátiles en sus bolsas en seguridad”.

“Esto supondrá menos tiempo preparándose para el control y más tiempo disfrutando del viaje”, añadió.